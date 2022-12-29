29 декабря
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Туризм

Поток туристов в Россию из Европы сократился на 90%

Поток туристов в Россию из Европы снизился на 90% в 2022 году, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

По словам Горина, туристический поток сократился из-за сложностей с перелетами. А также отсутствия прямой авиаперевозки с Европой и подорожания поездок.

Ранее билет стоил в среднем 300−400 евро, а сейчас — от 1 тыс. евро. При этом полет занимает 8−24 часов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), пишет «Газета.ру», назвал самые популярные у россиян европейские направления. В их числе Греция, Италия и Испания.

Ранее «Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Иркутска в Бангкок.

Между тем на популярном курорте открылась трасса для вечернего катания.

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