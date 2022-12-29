Поток туристов в Россию из Европы сократился на 90%

По словам Горина, туристический поток сократился из-за сложностей с перелетами. А также отсутствия прямой авиаперевозки с Европой и подорожания поездок.
Ранее билет стоил в среднем 300−400 евро, а сейчас — от 1 тыс. евро. При этом полет занимает 8−24 часов.
Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР), пишет «Газета.ру», назвал самые популярные у россиян европейские направления. В их числе Греция, Италия и Испания.
Ранее «Аэрофлот» открыл прямые рейсы из Иркутска в Бангкок.
Между тем на популярном курорте открылась трасса для вечернего катания.
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