Роавиация советует транзитным туристам самим планировать свое возвращение на родину из «закрытых» стран

Росавиация рекомендует транзитным пассажирам, которые использовали пересадку в Турции для полета в третьи страны, самостоятельно планировать возвращение в Турцию для полета домой.

Если пассажир купил билеты на рейсы разных авиакомпаний, то ему необходимо отслеживать поступление информации от авиакомпании о возможном изменении времени вылета. Либо надо обратиться в авиакомпанию для уточнения информации о рейсах и переоформления авиабилетов.

Авиакомпания, осуществляющая перевозку на участке из Турции в Россию, не несет ответственности за перелет человека из другого государства в Турцию, пишет «Росбалт».

«Вам необходимо самостоятельно планировать вашу перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию», — подчеркивается в памятке.

Самостоятельным туристам, находящимся в Танзании, советуют обратиться в авиакомпанию, где были куплены билеты. Если стыковка рейсов потеряна, рекомендуется обратиться в авиакомпанию или к туроператору, которые осуществляют прямые рейсы из Танзании. Они смогут продать билет на свободное место. Другие варианты: рассмотреть возвращение в Россию через Турцию, ОАЭ, Катар, Эфиопию, Германию.

Во всех остальных случаях рекомендовано оставаться на связи с авиакомпанией или туроператором.

Совместная памятка Минтранса и Росавиации размещена на сайте агентства.

Ранее телеведущая Екатерина Андреева не смогла вылететь из Турции и обвинила вице-премьера Голикову во лжи.

Екатерина Андреева www.instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

На своей странице в Instagram она рассказала о ситуации — она летела из ЮАР в Москву с пересадкой в Стамбуле. Вылет из Турции отменили после регистрации и выдачи посадочных талонов.

После этого Андреева опубликовала сторис, где обвинила российские власти во лжи.

«Голикова (Татьяна Голикова, вице-премьер России — Прим. ред.) обещала, но обманула. Догузова (Зарина Догузова, глава Ростуризма — Прим.ред.) сказала, но неправду. Нас никто не вывез», — цитирует телеведущую «Лента».

Также она написала, что «все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь».

Как Андреева в итоге вылетела из Турции, неизвестно.

Что произошло

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. С российской стороны регулярные рейсы между двумя странами будет выполнять «Аэрофлот».

Также приостановлены рейсы в Танзанию.