Туристы из Новосибирска, Москвы и Петербурга провели майские каникулы в Алтайском крае

Каждый третий турист, посетивший Алтайский край в период с 30 апреля до 10 мая 2022 года, оказался из соседней Новосибирской области. На втором месте гости из Красноярского края — оттуда приехал каждый четвёртый. В тройке лидеров также оказался Санкт-Петербург — каждый десятый гость прилетел в Барнаул из северной столицы, такой популярности предположительно способствовало открытие прямого авиасообщение между регионами.
Соседи-сибиряки из Томской области и Кузбасса оказались только на четвертой и пятой строчке рейтинга. Также в ТОП-10 попали туристы из Москвы, ХМАО, Тюмени, Иркутска и Казахстана.
Основной точкой притяжения туристов стал туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», где в первый день мая состоялся масштабный праздник «Цветение маральника». В шаговой доступности от главной площадки можно было любоваться цветением «сибирской сакуры». Самым популярным экскурсионным маршрутом в эти дни стали Тавдинские пещеры, также расположенные на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь».
Кроме того, туристы активно посещали достопримечательности в Барнауле. Самым популярным местом для прогулок стала пешеходная Мало-Тобольская улица, именуемая «барнаульским Арбатом» и центр гостеприимства «Горная аптека», где находится музей аптечного дела и ресторан.
«В преддверии майских праздников мы запустили обновленный бесплатный виртуальный путеводитель по Алтайскому краю. Я искренне рад, что в ТОП самых популярных туристических мест попали пусть и не самые очевидные, но заслуживающие внимания локации — например, „Горная аптека“. Приятно, что наш путеводитель помог сделать пребывание гостей более комфортным, интересным и разнообразным. Отмечу, что готовится еще несколько проектов, направленных на цифровизацию объектов туристической инфраструктуры. О них расскажем совсем скоро», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.