18 мая
﻿
Туризм

Туристы из Новосибирска, Москвы и Петербурга провели майские каникулы в Алтайском крае

Компания МТС с помощью обезличенных больших данных выяснила, из каких регионов в Алтайский край во время майских каникул приезжали туристы. Оказалось, что полюбоваться на цветение маральника приехали гости из регионов Сибири, Урала и Санкт-Петербурга.

Пешеходная Мало-Тобольская улица, именуемая «барнаульским Арбатом».
Пешеходная Мало-Тобольская улица, именуемая «барнаульским Арбатом».
Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

Каждый третий турист, посетивший Алтайский край в период с 30 апреля до 10 мая 2022 года, оказался из соседней Новосибирской области. На втором месте гости из Красноярского края — оттуда приехал каждый четвёртый. В тройке лидеров также оказался Санкт-Петербург — каждый десятый гость прилетел в Барнаул из северной столицы, такой популярности предположительно способствовало открытие прямого авиасообщение между регионами.

Соседи-сибиряки из Томской области и Кузбасса оказались только на четвертой и пятой строчке рейтинга. Также в ТОП-10 попали туристы из Москвы, ХМАО, Тюмени, Иркутска и Казахстана.

Цветение маральника.
Цветение маральника.
Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

Основной точкой притяжения туристов стал туристический комплекс «Бирюзовая Катунь», где в первый день мая состоялся масштабный праздник «Цветение маральника». В шаговой доступности от главной площадки можно было любоваться цветением «сибирской сакуры». Самым популярным экскурсионным маршрутом в эти дни стали Тавдинские пещеры, также расположенные на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь».

Кроме того, туристы активно посещали достопримечательности в Барнауле. Самым популярным местом для прогулок стала пешеходная Мало-Тобольская улица, именуемая «барнаульским Арбатом» и центр гостеприимства «Горная аптека», где находится музей аптечного дела и ресторан.

Туристический центр «Горная аптека».
Туристический центр «Горная аптека».
Анна Зайкова.

«В преддверии майских праздников мы запустили обновленный бесплатный виртуальный путеводитель по Алтайскому краю. Я искренне рад, что в ТОП самых популярных туристических мест попали пусть и не самые очевидные, но заслуживающие внимания локации — например, „Горная аптека“. Приятно, что наш путеводитель помог сделать пребывание гостей более комфортным, интересным и разнообразным. Отмечу, что готовится еще несколько проектов, направленных на цифровизацию объектов туристической инфраструктуры. О них расскажем совсем скоро», — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость