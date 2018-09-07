В России прекратил деятельность еще один туроператор

Российский туроператор Danko сообщил о прекращении деятельности с 7 сентября. Об это компания сообщила на своём сайте.

«Все продажи с этого дня будут прекращены. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 года, будут аннулированы», говорится в сообщении на сайте оператора.

«Решение об остановке деятельности туроператора Danko является крайне тяжёлым. Наша компания существует много лет и за это время зарекомендовала себя как надежный партнер и добросовестный участник туристического рынка», — заявила РИА Новости Оксана Люлинцева, гендиректор компании «ДАНКО Трэвел Компани».

По словам гендиректора, туроператор «до последней минуты» боролся за возможность оказывать качественные услуги.

Туристы, которые забронировали и оплатили услуги туристического агентства, получат компенсацию от страховой компании «ЕРВ Туристическое Страхование». Страхового фонда хватит, чтобы полностью возместить стоимость проданных путевок.

Туроператор работал на рынке 20 лет, специализировался на внутреннем и международном въездном и выездном туризме.

Напомним, ранее из реестра туроператоров исключили «Натали турс». Летом у компании начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу, роста стоимости топлива и волатильности курса доллара.