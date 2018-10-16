Забронируй сказку! Новогодние туры в «Авиафлот».

С празднованием Нового года и рождественских каникул связана сотня замечательных традиций! Не зря говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Именно поэтому менеджеры компании «Авиафлот» позаботились заранее о том, чтобы ваши праздники прошли на высочайшем уровне и оставили только лучшие впечатления! Добрая традиция раннего бронирования новогодних туров обязательно обернется для вас букетом ярких и счастливых дней отпуска.

Прежде, чем бронировать тур, вам нужно решить, какой набор впечатлений вы хотите получить от новогоднего путешествия. Направлений и увлекательных форматов, которые готовы предложить наши опытные менеджеры, великое множество! Ведь представления о новогодней сказке у каждого свои.

Для одних нет ничего лучше , чем отправиться зимой подальше от холодных зимних дней к лазурным берегам и золотым пляжам…

чем отправиться зимой подальше от холодных зимних дней к лазурным берегам и золотым пляжам… Другие не представляют новогодние каникулы без уютной заснеженной сказки: горы , лес , уютный домик с камином…

лес уютный домик с камином… А может , вам по душе незабываемая экскурсия по городам Европы или России , в котором вы никогда не были? Самые популярные направления таких туров — это Санкт-Петербург , Карелия , Европа. Царство зимы и рождественское настроение , полное чудес , вам обеспечены!

Забронируй сказку! Источник: архив компании «Авиафлот»

Менеджеры туристической компании «Авиафлот» подготовили для вас обзор самых интересных и выгодных предложений по новогодним турам.

Среди них полноценные каникулы и короткие экскурсионные туры для тех, кто не готов уезжать надолго. Если ни один из этих туров не подойдет вам на все 100%, будьте уверены, наши специалисты по путешествиям всегда найдут для вас еще более привлекательный и подходящий именно вам вариант!

Экскурсионные туры: зимняя сказка!

Москва: волшебная столица на Рождество Москва. Источник: архив компании «Авиафлот» 5 января , 4 дня/3 ночи ( суббота-вторник)

4 дня/3 ночи суббота-вторник) В программе тура: автобусная обзорная экскурсия по городу , прогулка по Красной площади и Александровскому саду , посещение территории Кремля.

прогулка по Красной площади и Александровскому саду посещение территории Кремля. Проживание в гостинице «Космос».

Стоимость тура: от 7 500 руб/чел.

Санкт-Петербург: под рождественской звездой Санкт-Петергбург. Источник: архив компании «Авиафлот» 3 января , 5 дней/4 ночи ( четверг-понедельник)

5 дней/4 ночи четверг-понедельник) В программе тура: Русский музей , Спасо-Преображенский собор , Эрмитаж , театрализованная экскурсия-игра «По следам петербургских героев», Петергоф ( Большой Императорский дворец , Церковный корпус), Петербургская Гостиная «За кулисами времени», Петропавловская крепость ( собор святых апостолов Петра и Павла).

Спасо-Преображенский собор Эрмитаж театрализованная экскурсия-игра «По следам петербургских героев», Петергоф Большой Императорский дворец Церковный корпус), Петербургская Гостиная «За кулисами времени», Петропавловская крепость собор святых апостолов Петра и Павла). Особенности тура: 1 свободный день , праздничная беспроигрышная лотерея.

праздничная беспроигрышная лотерея. Проживание в гостинице «Россия».

Стоимость тура: от 12 000 руб/чел.

Экскурсионный тур «Очарование Италии» Италия. Источник: архив компании «Авиафлот» Вылет из Москвы 26 декабря , 7 ночей/8 дней

7 ночей/8 дней Дополнительно оплачивается: виза — 95 евро и авиабилеты до Москвы.

Стоимость тура: 33400 руб/чел. при 2-местном размещении.

Новый год в Великом Устюге Великий Устюг. Источник: архив компании «Авиафлот» 4 дня/3 ночи в Великом Устюге

Маршрут: обзорная экскурсия по городу; экскурсия в дом моды Деда Мороза; вотчина Деда Мороза; развлекательная программа «В гостях у Бабы Жары»; экскурсия в Краеведческий музей; мастер-класс; вертепное представление «Звезды Рождественской сияние»; интерактивная программа «Лен , ты мой лен!»; мастер-класс по народным промыслам.

ты мой лен!»; мастер-класс по народным промыслам. Питание: 1 день ( обед), 2 день ( обед , ужин), 3 день ( завтрак , обед , ужин), 4 день ( завтрак , обед)

обед), 2 день обед ужин), 3 день завтрак обед ужин), 4 день завтрак обед) Размещение: Гостиница «Гледен».

Перелет оплачивается отдельно.

Стоимость тура: от 18 300 руб/чел.

Экскурсионный автотур: Новый год в Кракове + Чехия + Германия Прага. Источник: архив компании «Авиафлот» Программа тура: Краков ( 2 дня) — Кальвария Зебжидовска* - Величка* - Оломоуц — Прага ( 2 дня) — замок Чешский Штернберк* - пивовар «Велкопоповицкий Козел"* - замок Глубока-над-Влтавой* - Чешский Крумлов* - Дрезден — Майсен* - Майсенская фарфоровая мануфактура*

2 дня) — Кальвария Зебжидовска* - Величка* - Оломоуц — Прага 2 дня) — замок Чешский Штернберк* - пивовар «Велкопоповицкий Козел"* - замок Глубока-над-Влтавой* - Чешский Крумлов* - Дрезден — Майсен* - Майсенская фарфоровая мануфактура* Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает: все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; при бронировании тура турист выбирает место в автобусе , которое закрепляется на весь маршрут.

которое закрепляется на весь маршрут. Проживание: в отелях туркласса стандарта 3*.

Питание: завтраки в отелях.

Перелет , страховка , виза оплачиваются дополнительно.

страховка виза оплачиваются дополнительно. Стоимость тура: от 25 000 руб/чел. при 2-местном размещении.

Вперед к теплу и солнечным пляжам!

Вьетнам Вьетнам. Источник: архив компании «Авиафлот» Вылет из Барнаула 24 декабря на 11 ночей.

В стоимость входит: перелет , медицинская страховка , трансфер аэропорт-отель-аэропорт , питание: завтраки.

медицинская страховка трансфер аэропорт-отель-аэропорт питание: завтраки. Проживание в отеле BELLA BOUTIQUE HOTEL 3*.

Стоимость тура: 55 300 руб/чел. при двухместном размещении.

О.Хайнань , Китай Китай. Источник: архив компании «Авиафлот» Вылет 28 декабря на 7 ночей/8 дней.

В стоимость входит: перелет из Барнаула , медицинская страховка , трансфер аэропорт-отель-аэропорт , питание: завтраки.

медицинская страховка трансфер аэропорт-отель-аэропорт питание: завтраки. Проживание в отеле по системе Fortuna 3*.

Стоимость тура: 39 300 руб/чел. при двухместном размещении.

Таиланд , Паттайя Таиланд. Источник: архив компании «Авиафлот» Вылет из Барнаула 24 декабря на 9 ночей.

Питание: завтраки. от 43 500 р.

Проживание: SAWASDEE SUNSHINE 2*

Стоимость тура: от 43 500 руб/чел. при двухместном размещении.

ОАЭ ОАЭ. Источник: архив компании «Авиафлот» Вылет 31 декабря из Новосибирска на 6 ночей.

Питание: завтраки

Проживание: отель ROYAL VIEW HOTEL 3*

Стоимость тура: от 48 000 руб/чел. при двухместном размещении.

Комфортное путешествие в родных краях

Горный Алтай , с. Чемал Горный Алтай. Источник: архив компании «Авиафлот» С 28 декабря по 2 января

Проживание в усадьбе «Ника»

Стоимость тура: 7 750 руб/чел.

Мнение экспертов

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Отправляясь в путешествие, важно спланировать все заранее. В этом вам поможет менеджер по туризму, который подготовит тур по любому сценарию. Какой тур выбрать: пакетный или индивидуальный? Каковы преимущества каждого из них? Наш видеообзор поможет вам определиться с выбором.

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Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.

Сайт компании: aviaflot.ru

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