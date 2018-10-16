Забронируй сказку! Новогодние туры в «Авиафлот».

Прежде, чем бронировать тур, вам нужно решить, какой набор впечатлений вы хотите получить от новогоднего путешествия. Направлений и увлекательных форматов, которые готовы предложить наши опытные менеджеры, великое множество! Ведь представления о новогодней сказке у каждого свои.
- Для одних нет ничего лучше, чем отправиться зимой подальше от холодных зимних дней к лазурным берегам и золотым пляжам…
- Другие не представляют новогодние каникулы без уютной заснеженной сказки: горы, лес, уютный домик с камином…
- А может, вам по душе незабываемая экскурсия по городам Европы или России, в котором вы никогда не были? Самые популярные направления таких туров — это Санкт-Петербург, Карелия, Европа. Царство зимы и рождественское настроение, полное чудес, вам обеспечены!
Менеджеры туристической компании «Авиафлот» подготовили для вас обзор самых интересных и выгодных предложений по новогодним турам.
Среди них полноценные каникулы и короткие экскурсионные туры для тех, кто не готов уезжать надолго. Если ни один из этих туров не подойдет вам на все 100%, будьте уверены, наши специалисты по путешествиям всегда найдут для вас еще более привлекательный и подходящий именно вам вариант!
Экскурсионные туры: зимняя сказка!
- 5 января, 4 дня/3 ночи (суббота-вторник)
- В программе тура: автобусная обзорная экскурсия по городу, прогулка по Красной площади и Александровскому саду, посещение территории Кремля.
- Проживание в гостинице «Космос».
- Стоимость тура: от 7 500 руб/чел.
- 3 января, 5 дней/4 ночи (четверг-понедельник)
- В программе тура: Русский музей, Спасо-Преображенский собор, Эрмитаж, театрализованная экскурсия-игра «По следам петербургских героев», Петергоф (Большой Императорский дворец, Церковный корпус), Петербургская Гостиная «За кулисами времени», Петропавловская крепость (собор святых апостолов Петра и Павла).
- Особенности тура: 1 свободный день, праздничная беспроигрышная лотерея.
- Проживание в гостинице «Россия».
- Стоимость тура: от 12 000 руб/чел.
- Вылет из Москвы 26 декабря, 7 ночей/8 дней
- Дополнительно оплачивается: виза — 95 евро и авиабилеты до Москвы.
- Стоимость тура: 33400 руб/чел. при 2-местном размещении.
- 4 дня/3 ночи в Великом Устюге
- Маршрут: обзорная экскурсия по городу; экскурсия в дом моды Деда Мороза; вотчина Деда Мороза; развлекательная программа «В гостях у Бабы Жары»; экскурсия в Краеведческий музей; мастер-класс; вертепное представление «Звезды Рождественской сияние»; интерактивная программа «Лен, ты мой лен!»; мастер-класс по народным промыслам.
- Питание: 1 день (обед), 2 день (обед, ужин), 3 день (завтрак, обед, ужин), 4 день (завтрак, обед)
- Размещение: Гостиница «Гледен».
- Перелет оплачивается отдельно.
- Стоимость тура: от 18 300 руб/чел.
- Программа тура: Краков (2 дня) — Кальвария Зебжидовска* - Величка* - Оломоуц — Прага (2 дня) — замок Чешский Штернберк* - пивовар «Велкопоповицкий Козел"* - замок Глубока-над-Влтавой* - Чешский Крумлов* - Дрезден — Майсен* - Майсенская фарфоровая мануфактура*
- Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает: все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; при бронировании тура турист выбирает место в автобусе, которое закрепляется на весь маршрут.
- Проживание: в отелях туркласса стандарта 3*.
- Питание: завтраки в отелях.
- Перелет, страховка, виза оплачиваются дополнительно.
- Стоимость тура: от 25 000 руб/чел. при 2-местном размещении.
Вперед к теплу и солнечным пляжам!
- Вылет из Барнаула 24 декабря на 11 ночей.
- В стоимость входит: перелет, медицинская страховка, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, питание: завтраки.
- Проживание в отеле BELLA BOUTIQUE HOTEL 3*.
- Стоимость тура: 55 300 руб/чел. при двухместном размещении.
- Вылет 28 декабря на 7 ночей/8 дней.
- В стоимость входит: перелет из Барнаула, медицинская страховка, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, питание: завтраки.
- Проживание в отеле по системе Fortuna 3*.
- Стоимость тура: 39 300 руб/чел. при двухместном размещении.
- Вылет из Барнаула 24 декабря на 9 ночей.
- Питание: завтраки. от 43 500 р.
- Проживание: SAWASDEE SUNSHINE 2*
- Стоимость тура: от 43 500 руб/чел. при двухместном размещении.
- Вылет 31 декабря из Новосибирска на 6 ночей.
- Питание: завтраки
- Проживание: отель ROYAL VIEW HOTEL 3*
- Стоимость тура: от 48 000 руб/чел. при двухместном размещении.
Комфортное путешествие в родных краях
- С 28 декабря по 2 января
- Проживание в усадьбе «Ника»
- Стоимость тура: 7 750 руб/чел.
Мнение экспертов
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Отправляясь в путешествие, важно спланировать все заранее. В этом вам поможет менеджер по туризму, который подготовит тур по любому сценарию. Какой тур выбрать: пакетный или индивидуальный? Каковы преимущества каждого из них? Наш видеообзор поможет вам определиться с выбором.
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Справка
Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.
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