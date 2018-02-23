Известный бизнесмен Андрей Степурко рассказал об ошибках, которые дорого стоили

"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
"Школа успеха" с Андреем Степурко. Фото : Анна Зайкова.
Андрей Степурко,
соучредитель сети "Киномир":
— В 1996 году наш партнер из Кореи встречал нас в Таиланде. Разместил в пятизвездочном отеле, закатил большой банкет во всевозможными яствами. И когда он уже расслабился под рюмочку, мы с ним отошли в сторону. Он мне говорит: "Андрей, знаешь что самое дорогое в жизни? Учиться бизнесу". Я наивный алтайский парень (мне было чуть за 30) не понял тогда его посыла, не оценил всей его глубины.
За многие годы в бизнесе Андрею Степурко приходилось не единожды терять свои деньги в неудачных сделках. Например, он стал одним из инвесторов строительства ТЭЦ-27 ("Северная ТЭЦ") в Москве — внес 15% стоимости котла.
Однако, по его словам, юридическая часть сделки не была проработана, и партнеры, которым он доверял, повели себя нечестно. Степурко исключили из этого бизнеса. Он не вернул инвестиции и не получил прибыль.
Андрей Степурко,
соучредитель сети "Киномир":
— Теперь, когда я еду по Москве мимо этой ТЭЦ и понимаю, что в ней мои 15%, это греет душу. Ты по крайней мере понимаешь, что и в Москву вложил свои средства.
Бизнесмен призвал молодых людей не жалеть о потерянных деньгах, а воспринимать их как инвестиции в свой опыт. По его мнению, если ты легко отпускаешь деньги, удача в итоге улыбнется тебе, а жизнь даст новые возможности.
Андрей Степурко,
соучредитель сети "Киномир":
— Мы всегда оплачиваем собственные иллюзии. Если ты заходишь в бизнес с четко проработанными границами и понимаешь, как заработаешь на нем, то ты и заработаешь. Но если ты вдруг решишь с кем-то сотрудничать, подумав, что он лучше тебя что-то сделает, с чем-то справится, то это, скорее всего, твоя иллюзия. И тебе придется за нее заплатить. Подобных иллюзий за всю жизнь было оплачено очень много. Но это колоссальный опыт.
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