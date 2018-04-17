Предприниматель Александр Карлов ответит честно на вопросы молодых бизнесменов

Спикером станет Александр Карлов, генеральный директор Алтайского трансформаторного завода.

Александр Карлов — первый в Алтайском крае руководитель завода, которого не назначили сверху, а избрали голосованием сотрудников. Это произошло в 1987 году. За 30 лет Карлов превратил захудалую электромонтажную мастерскую в мощный завод, ставший одним из лидеров рынка на постсоветском пространстве.

Пришедшие на встречу молодые бизнесмены узнают, как вдохнуть новую жизнь в потерявшее перспективы и надежды предприятие, как завоевать авторитет коллектива и мотивировать его работать эффективнее, а также другие полезные для любого руководителя истории из опыта директора Алтайского трансформаторного завода.

Встреча с Александром Карловым состоится в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж). Начало в 18.30. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться, написав на электронную почту: tad@altapress.ru.