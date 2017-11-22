Школа успеха Образовательный проект ИД "Алтапресс" совместно с Алтайским союзом предпринимателей

"Школа успеха": предприниматель Денис Газукин расскажет, как развивает IT-технологии в Алтайском крае

Сегодня, 16:54.
Новости компаний

29 ноября 2017 г. состоится очередная встреча в рамках проекта "Школа успеха" издательского дома "Алтапресс".

Денис Газукин.
Денис Газукин. Иллюстрация из архива редакции.

Спикером выступит Денис Газукин, IT-предприниматель, владелец компаний в сфере IT-технологий MITRA и Freematiq.

Первый опыт в бизнес-сфере Денис получил в 15 лет, когда создал свои программные продукты: титровальную систему для телевидения, больше известную как бегущая строка, и систему учета и печати платежных поручений. Затем был опыт внедрения системы платежных терминалов в Индии.

В начале 2000-х бизнесмен основал собственное интернет-агентство MITRA, которое занимается производством сайтов, их продвижением, работой над крупными интернет-сервисами.

Позже появилась компания Freematiq, основное направление деятельности которой, — разработка финансовых веб-приложений. В 2015 году компании объединили усилия.

Кроме собственных бизнес-проектов, Денис Газукин принимает активное участие в развитии и внедрении передовых IT-технологий в Алтайском крае. В планах на 2018-й начало строительства технопарка в Барнауле, который объединит крупные IT-компании и станет краевым центром информационных технологий.

Денис также является соучредителем Ассоциации поддержки инноваций, которая призвана стимулировать стартап-сообщество края. В рамках ассоциации рассматриваются интересные стратап-проекты молодых предпринимателей Алтайского края. Глобальная цель проекта — сделать Барнаул точкой притяжения программистов и настоящим IT-центром.

Встреча с Денисом Газукиным состоится в конференц-зале ИД "Алтапресс" (ул. Короленко, 107, 3-й этаж). Начало в 18.30. Вход свободный. Предварительно необходимо зарегистрироваться, написав на электронную почту: tad@altapress.ru.

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