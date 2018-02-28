"В моем гороскопе торговли продуктами не было": ошибки, которые дорого стоили бизнесмену Андрею Степурко 

Краткое содержание

О первом бизнесе

— Наша главная задача — видеть возможности, которые дает нам жизнь. У меня неугомонная натура, именно она заставляла меня каждый день идти вперед к своим жизненным результатам. Просыпаешься и засыпаешь с мыслями о своей мечте. Я все время мечтал: построить, сделать, достичь, иметь много друзей, путешествовать. На все это нужны были средства.

Мой первый бизнес был связан со спортом. Я тренировал ребят, мы занимались ушу. Хорошие спортивные костюмы для борцов было не достать, и я решил их шить. А также открыл магазин, где продавались футболки, чешки и другие товары для единоборств. Они закупались в Китае.

Чтобы добиться значительных результатов в тренерской деятельности, я решил масштабировать свое дело — создал по городу сеть из десяти спортивных студий. Их возглавили мои лучшие ученики, там занималось более 700 человек. Благодаря широкому охвату к нам пришли очень сильные ребята, которые в итоге стали членами сборных и помогли мне стать заслуженным тренером России.

Для развития спорта требовались средства, и я постоянно думал о том, как увеличить доходы. Однажды ко мне подошел один из моих старших учеников и предложил зарабатывать деньги вместе. Он привозил два огромных баула жевательной резинки из Москвы. Я его встречал в Барнауле, мы развозили товар по "комкам" (в 1990-е так называли киоски).

Первые деньги я заработал через то, что мне было близко, — это спорт. А вторые — уже через бизнес. И эти деньги дали мне свободу.

Потом мы с партнером решили, что пора открывать свои магазины. Взяли в аренду два киоска на Солнечной поляне, чтобы продавать там продукты. Но, видимо, в моем гороскопе торговля продуктами питания не была предусмотрена. Ведь Александр Федорович Ракшин уже собирался построить свою империю.

Вскоре после того, как мы заполнили наши киоски товаром, нас ограбили. Вместо бизнеса остались долги и проблемы. Тогда жизнь в первый раз жестко опрокинула нас на землю. Я понял, что не так важно уметь наносить удар, как держать его. Это был первый серьезный удар, который мы выдержали. Но далеко не последний.

О рельсах и хитрых корейцах

В начале 1990-х у нас с друзьями был бизнес — по договоренности с железнодорожниками мы разбирали рельсы, вышедшие из строя, и перепродавали их. Наши конечные покупатели находились в Южной Корее. Пока партии были небольшими, все шло хорошо. Но в один год мы собрали товара на $926 тыс. Состав с рельсами ушел и канул в Лету. Мы попытались решить этот вопрос.

У нас был партнер в Хабаровске, который работал с покупателями. Мы ему позвонили из московского офиса, когда он был на переговорах с корейцами. Он нас спрашивает, что ему делать. Мой товарищ отбирает трубку и отвечает ему: "Ты скажи этим корейцам, если они не хотят, чтобы мы раскрыли им глаза пошире и сделали так и вот так..." Не стеснялся в выражениях. Человек из Хабаровска его перебивает: "Саш, я на громкой…" Саша немного смутился, но продолжил: "В общем, ты объясни этим корейцам, что мы тоже люди серьезные".

Серьезные мы были люди или нет, но свои $926 тыс. так и не увидели. По тем временам это были колоссальные деньги. Мы проделали огромную работу, у нас было много обязательств, в том числе кредитных. Не все смогли пережить ту ситуацию без депрессии или паники. Моя доля в общей сумме была небольшой, но все же существенной. Я отнесся к потере спокойно. Думаю, потому, что раньше никогда не держал в руках таких денег.

"Струя кабарги — это здорово"

Потом мы с партнерами решили зарабатывать деньги на струе кабарги (мускусе) и желчи медведя. Так как я изучал восточные техники оздоровления организма в Китае, то понимал, что струя кабарги — это здорово.

За продукцией мы ездили в Горный Алтай, выменивали ее у местного населения. Однажды на одном из перевалов нас чуть не застрелили. Уже тогда я понял, что с этим бизнесом надо завязывать, иначе в Горном Алтае можно остаться навсегда. Зато у меня именно тогда появилось представление о том, как работать с сельхозпроизводителями.

Затем появился спрос на панты маралов, и мы стали заниматься ими. В первый год я заработал на квартиру, во второй год — больше. Нашим покупателем был снова кореец. На третий год сотрудничества он пригласил нас в Таиланд. Разместил в пятизвездочном отеле, закатил банкет. Стол был уставлен яствами. Под рюмочкой кореец расслабился, мы отошли в сторону, он говорит: "Знаешь, Андрей, что самое дорогое в этой жизни? Учиться бизнесу". Я был молодой наивный алтайский парень, мне было чуть за 30. Не понял его посыла, не увидел, насколько глубокую мысль он высказал.

В тот год мы хорошо поработали, вышли на объем $460 тыс. — примерно столько тогда стоили 30 трехкомнатных квартир-хрущевок рядом с Садовым кольцом в Москве. Один наш партнер предложил не отправлять корейцу весь груз сразу, считал это опасным, хотел, чтобы тот сначала заплатил. Но другой возразил: два года же мы с ним работали, все было нормально. И ушла наша партия, $460 тыс. нам, конечно, никто не заплатил.

Тогда я и прочувствовал смысл высказывания корейца: действительно, ничего не стоит так дорого, как учиться бизнесу. В начале своей предпринимательской деятельности я не понимал, что партнеры по бизнесу — это не братья. Они могут обмануть, подставить, кинуть, завести в сложную ситуацию. Уроки, которые я прошел, дали мне возможность взглянуть на мир иначе.

О судьбоносном выборе

В середине 1990-х я переехал в Москву, чтобы работать главным тренером сборной России по кикбоксингу. Меня познакомили с людьми из "Альфа-Групп" Фридмана. В те времена "Альфа-Групп" была огромной трейдерской компанией. Она продавала в том числе и продукты питания. Мы договорились о сотрудничестве, и я начал поставки сахара в Барнаул, какое-то время зарабатывал на этом.

Вскоре "Альфа-Групп" купила акции Тюменской нефтяной компании (ТНК). Мне предложили провести несколько крупномасштабных спортивных мероприятий в регионах сбыта. Руководству ТНК нужно было показать, что компания понимает социальную ответственность бизнеса и может ее нести. Такое позиционирование должно было помочь решать деловые вопросы.

Я провел мероприятия в пяти городах, они прошли хорошо. В ТНК оценили мой талант менеджера и пригласили работать заместителем начальника отдела маркетинга и продаж. Мне было нужно встречаться с владельцами сетей заправок и предлагать им закупать бензин в ТНК. В федерации я продолжал работать тоже, все успевал.

Читать далее Но в какой-то момент мне сказали: "Андрей, ты слишком много времени уделяешь спорту. Нам нужен человек, который полностью погрузится в бизнес. Подумай, сможешь ли ты". Моя зарплата составляла $10 тыс. в месяц, у меня была четырехкомнатная квартира в Москве, рядом с центром, автомобиль Land Cruiser. Я спросил жену: "Дорогая, пришло предложение уйти из спорта в нефтяной бизнес. У меня большие сомнения. Что делать?". Как, вы думаете, отреагировала жена? "Дурачина, ты простофиля! Как можно сравнивать спорт и зарабатывание денег?" Все как у Пушкина в "Золотой рыбке". Здесь стоит сказать, что моя супруга всегда поддерживала меня во всех начинаниях. Это было очень важно, особенно в начале пути. Своим успехом я во многом обязан ей. Я принял решение остаться в федерации. Написал заявление, и мы с семьей уехали в Турцию в отпуск на месяц. Случился дефолт 1998 года, курс доллара вырос в четыре раза. Зарплату в ТНК мне платили в долларах, и она мгновенно превратилась в сумму, которую я не зарабатывал на всех остальных своих бизнесах. Жена сказала: "Ну я же тебе говорила! Иди к ребятам, они тебя ценят, уважают, переговори с ними, чтобы тебя взяли обратно". Так я и сделал. Пришел, говорю: "Я тут подумал месяц в отпуске и решил вернуться". Они рассмеялись. Руководитель департамента развития ответил: "Андрей, ты нормальный человек? Это же Тюменская нефтяная компания! Ты думаешь, у нас нет очереди на топовые должности? Мы взяли человека на твое место, извини, брат". Но я не пожалел о своем выборе, для меня он был правильным. Через какое-то время я вернулся в Барнаул и начал свой бизнес. Он сложился удачно.

Об инвестициях в столицу

Но истории о потерянных деньгах на этом не закончились. Одна из моих компаний в Барнауле зарабатывала на так называемых зачетах — мы перепродавали ценные бумаги (векселя) различных предприятий. Покупали их ниже номинальной стоимости, а затем продавали дороже, на марже получали прибыль.

Как-то раз обратился ко мне гендиректор федерации кикбоксинга. Он был моим давним знакомым, занимался энергостроительным бизнесом. В то время он получил большой заказ на строительство ТЭЦ-27 в Москве ("Северная ТЭЦ") и предложил мне заработать. По договоренности с ним я инвестировал 15% на приобретение котла для ТЭЦ. Он обещал мне за это передать зачеты Мосэнерго, но в итоге не исполнил обязательство.

Я не думал, что человек, которого на тот момент я знал пять лет, может так поступить. Тогда ко мне пришло осознание, что никто с тобой не станет делиться своей прибылью без веских на то причин. У нас была не проработана юридическая часть договора, он держался на доверии, и мы просто подарили ТЭЦ эти 15%, а моя компания обанкротилась. Теперь, когда я еду мимо "Северной" в Москве, память о том, что я вложил свои деньги в этот социальный объект столицы, греет мне душу.

Я считаю, что главное — не унывать. Да, ты пережил удар, но поднимаешься и идешь дальше. Я отношусь к таким историям как к кармическим урокам. Когда ты их проходишь, перед тобой открываются новые возможности. Если будешь зацикливаться на потерянных деньгах или начнешь их возвращать, то потратишь энергию на пустые размышления или действия, они ничего не дадут. Принимай то, что случилось, и иди дальше. Ничего страшного. Это не потеря, а инвестиции в твой опыт.

Ответы на вопросы аудитории

— Вы обучались бизнесу "в бою". А как относитесь к разного рода тренингам? Есть от них какая-то польза?

— Конечно есть. Тебе дают инструмент, технологии. Но часто на тренингах не дают психологию бизнеса. Не объясняют, например, что твой друг может оказаться твоим спарринг-партнером. Ты воспринимаешь его как партнера, а он тебя — как соперника. Не поймешь этого — потеряешь деньги. Дойдете вы до прибыли в $1 млн, а он сочтет, что ему они нужнее.

— Как вы мотивировали себя заниматься бизнесом после неудач?

— Я тот человек, у которого всегда хорошее настроение. Мне нравится образ барона Мюнхгаузена, который сам тащит себя из болота. Я раньше давал себе время пострадать. Лежал сутки в растрепанных чувствах, ни с кем не разговаривал, тупо смотрел телевизор. Потом понимаешь: а чего лежать-то? Надо пойти мальчишек потренировать, в хоккей поиграть, в бассейн сходить. Важно найти точку переключения и начать разгружать мозги. Затем проанализировать, что пошло не так. И помнить, что все, что приходит, делает тебя сильнее. Когда ты спокойно воспринимаешь уроки жизни, она дает тебе новые возможности.

Читать далее — Как проходит ваш день? Сколько времени вы уделяете бизнесу, семье, спорту? — Встаю в 7 утра, делаю зарядку. Чтобы точно встать, беру на тренировку ученика. Если с кем-то договорился, взял на себя обязательство, то обязательно встанешь. Потом провожу планерки. После стараюсь каждый день заехать к маме, чтобы дать ей понять, что она важна для меня. Хвалю ее борщ и беляши. Она все время готовит для меня политинформацию: любит смотреть телевизор и все важное, по ее мнению, записывает. Во второй половине дня работаю, вечером иду на тренировку, играю в хоккей или просто гуляю в "Чайке". — Как выбираете учеников и топовых сотрудников? — Ученики меня сами находят. На топовые должности мы, как и все, проводим отбор. Общаешься с человеком, смотришь, горят ли у него глаза. Умеет ли он себя преподнести. Но иногда бывает, что не умеет, но ты чувствуешь, что надо дать ему шанс. И не ошибаешься — человек хорошо себя показывает. — Я прочитала у вас в Instagram инсайты 2017 года. Там была мысль, что деньги начнут поступать, когда оплатил счета из прошлого. Какие именно счета, что вы под этим подразумеваете? — Конечно же, свои собственные. Мы оплачиваем свои иллюзии. Мне пришлось заплатить за неверный выбор бизнес-партнера. У нас были добрые отношения вне бизнеса, и я подумал, что, возможно, получится вести с ним дела. Но это была ошибка. Самая известная Instagram-блогер Барнаула рассказала, как добилась популярности с помощью бабушки и iPhone Когда ты думаешь, что человек круче тебя, что он более способный, что-то сделает лучше, и потому начинаешь вести с ним бизнес, ты не заработаешь денег. Это твоя иллюзия, за которую тебе, возможно, придется заплатить деньги. Самый лучший — ты сам. У него свой способ достижения результата, у тебя свой. У него одна скорость движения, у тебя другая. Нужно, чтобы твои партнеры тебе соответствовали. — Согласны ли вы с тем, что нужно ставить себе такие цели, к которым не знаешь, как прийти? — Конечно. Расскажу пример из жизни. Мы жили на Черемушках, я ездил на тренировки в спорткомплекс "Обь". Добираться нужно было каждый день от 30 минут до часа. Поздно вечером после тренировок я ждал троллейбус "шестерку". Если не успеваешь на пол-одиннадцатого, то потом сядешь только в 11.15. А зимой было очень холодно. Ждал я как-то в минус 30 этот троллейбус на остановке у политеха, ужасно замерз и смотрел в окна пятиэтажки напротив. Я представлял, как было бы здорово сидеть сейчас там в тепле, а не стоять час на остановке. В моем воображении рисовалась картинка: зеленоватые обои, синяя кухня, стеклянный стол и вкуснейший ароматный горячий чай. Это продолжалось год или два. Года через четыре, сам не понимая как, я купил квартиру в этом доме. И там была точно такая кухня, как я себе представлял. Тогда я в первый раз столкнулся с тем, как работает визуализация целей. — Мы с вами вместе летели из Москвы. Расскажите, что вы там делали. — У человека есть интуиция. Ты в какой-то момент чувствуешь, что нужно что-то поменять. Внутри тебя что-то начинает "бродить", но ты еще не осознаешь, что именно надо делать. Я хотел найти акселератор, который поможет мне двигаться быстрее в развитии личности, бренда, бизнеса. И тут мой знакомый рассказывает, что в Москве проводится форум под названием "Акселератор". А это слово у меня уже в голове звучало, я зацепился. Узнал подробности и поехал. Там я понял, что современная молодежь может зарабатывать колоссальные деньги на новых технологиях. Будьте внимательны, ищите эти возможности. Нужно уметь оказываться в нужно время в нужном месте и с нужными людьми. В моей жизни это часто и становилось главным. На форуме я выступил перед аудиторией 400 человек, и это кайф. Потом люди подходили, задавали вопросы. Некоторые предлагали сотрудничество. Так и появляются связи. Подошел ко мне француз, сказал, что готов продвигать мою систему во Франции. Я спросил, почему он так хорошо говорит по-русски. Он ответил: "Да я родился в небольшом сибирском городе, в Новоалтайске". Ничего себе – француз из Алтайки! Я инвестировал определенную сумму в ужин с основателями "Акселератора". И почти целый час слушал этих людей: как они живут в Калифорнии и что там делают. Для меня это оказалось очень полезно.

О чем еще рассказал Андрей Степурко

О поддержке — Года три назад у меня умер друг, у него остался аграрный бизнес. Я вкладывал в него деньги, но у меня всегда были большие сомнения, стоит ли это делать. Было стойкое убеждение, что это минусовый бизнес, который только забирает силу, энергию и здоровье, но ничего не дает взамен. Мой друг так и умер – в долгах и проблемах. Я постоянно помогал ему их решать. И тут мой сын предложил мне взяться за этот бизнес. Еще он занимался строительным бизнесом и тоже попросил моей помощи. Я понял, что сыну важно, чтобы я был рядом, поддержал. Пришлось зайти в эти процессы, вместе мы решили все вопросы. Об умении работать руками — Десять лет назад один мой ученик был очарован зарабатыванием денег на биржах. Постоянно об этом говорил. Я ему в ответ: "Саня, а ты умеешь что-то делать своими руками? Все это здорово – биржи, Forex. Но вдруг случится мировой кризис или что-то еще?" Мы с ним долго об этом спорили. Года три назад встретил его. Говорю: "Ну, как твоя биржа?" Он отвечает: "Я создал сантехническую компанию. Мы делаем сантехнику. Вам не надо?" О личном бренде — Сегодня важно развивать свой личный бренд. Это когда ты становишься знаком качества того, что делаешь. Когда твоя фамилия приходит людям на ум в первую очередь при упоминании какой-то деятельности. Доверие к компании строится на доверии к ее собственнику. Сейчас время личных брендов. Это очень классный механизм развития.

Мнение

Дмитрий Степурко,

предприниматель, депутат АКЗС: