Алтай-Кокс начал ежегодную вакцинацию своих сотрудников

В частное учреждение здравоохранения «Медсанчасть ОАО «Алтай-Кокс» поступила вакцина нового поколения, антигенный состав которой изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией. Вакцина создает специфический иммунитет против вирусов гриппа типов, А и Б, который сохраняется до 12 месяцев. Бесплатную прививку сотрудники получают в здравпункте завода и в прививочном кабинете поликлиники.
Укрепление здоровья — одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Ежегодно почти весь персонал предприятия получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Предприятие проводит спортивные мероприятия, предоставляет работникам путевки санаторно-курортного лечения.
Александр Уманец,
директор по персоналу и социальным вопросам:
В этом году мы начали вакцинацию в сентябре, чтобы заводчане заблаговременно подготовились к наступлению ожидаемого периода заболевания. Своевременная иммунизация помогает в разы снизить уровень заболеваемости среди персонала, выработать иммунитет против вирусных инфекций.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
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