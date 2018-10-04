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Алтай-Кокс начал ежегодную вакцинацию своих сотрудников

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) приступил к вакцинации сотрудников от гриппа и острых вирусных инфекций. Вакцинация продлится до 31 октября. Привиться могут все работники завода.

Вакцинация.
Вакцинация.
Источник: ОАО "Алтай-Кокс"

В частное учреждение здравоохранения «Медсанчасть ОАО «Алтай-Кокс» поступила вакцина нового поколения, антигенный состав которой изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией. Вакцина создает специфический иммунитет против вирусов гриппа типов, А и Б, который сохраняется до 12 месяцев. Бесплатную прививку сотрудники получают в здравпункте завода и в прививочном кабинете поликлиники.

Укрепление здоровья — одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Ежегодно почти весь персонал предприятия получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Предприятие проводит спортивные мероприятия, предоставляет работникам путевки санаторно-курортного лечения.

Александр Уманец,
директор по персоналу и социальным вопросам:

В этом году мы начали вакцинацию в сентябре, чтобы заводчане заблаговременно подготовились к наступлению ожидаемого периода заболевания. Своевременная иммунизация помогает в разы снизить уровень заболеваемости среди персонала, выработать иммунитет против вирусных инфекций.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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