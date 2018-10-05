Алтай-Кокс открывает оздоровительный сезон для работников

Корпоративный санаторий-профилакторий «Бодрость» открыл традиционные заезды для работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК). Оздоровительный период продлится до апреля 2019 года. За это время в здравнице отдохнут более 600 заводчан.