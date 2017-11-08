Алтай-Кокс заботится о здоровье сотрудников

В нынешней прививочной кампании медсанчасть Алтай-Кокса применяла вакцину нового поколения, антигенный состав которой изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией. Эта вакцина создает специфический иммунитет против вирусов гриппа типов А и Б, который сохраняется до 12 месяцев.

Профилактика заболеваемости – одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Ежегодно почти весь персонал предприятия получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний.

На проведение вакцинации в 2017 году будет направлено около 300 тысяч рублей.

Светлана Плаксина,

заместитель главного врача частного учреждения здравоохранения "Медсанчасть ОАО "Алтай-Кокс":

В этом году мы начали вакцинацию в сентябре, чтобы заводчане заблаговременно подготовились к наступлению ожидаемого периода заболевания. Своевременная иммунизация помогает в разы снизить уровень заболеваемости среди персонала, выработать "коллективный иммунитет" против вирусных инфекций. Привитые сотрудники могут быть уверены, что в случае эпидемии патогенного гриппа от осложнений они защищены.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

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