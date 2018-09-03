Алтайский Минздрав проверяют после многочисленных жалоб жителей региона

Управление Росздравнадзора по Алтайскому краю проводит проверку деятельности Министерства здравоохранения Алтайского края. Число жалоб на качество лекарственного обеспечения и медицинской помощи возросло, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Владимира Трешутина, руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю.

По данным издания, в июле Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опубликовала рейтинг регионов по доступности и качеству медицинской помощи. Алтайский край по итогам 2017 года опустился с 25 на 45 место.

Комплексную оценку эффективности деятельности органов управления здравоохранения проводили по 43 показателям. Среди них — своевременность выявления онкологических заболеваний, число жалоб в Росздравнадзор.

По каждому из 43 показателей все 85 регионов отсортировали от «худшего» к «лучшему» в зависимости от значения индикатора. Алтайский край вошел в пятерку регионов, где ситуация ухудшается наиболее стремительно.

Владимир Трешутин рассказал, что Алтайский край на четвертом месте в России по числу жалоб в Росздравнадзор на 100 тысяч населения.

Я написал письмо врио губернатора Алтайского края Томенко о том, что проблема в системе здравоохранения очень серьезная, и она требует срочной корректировки. Показатель жалоб обращений граждан — основной индикатор, вокруг которого выстроена вся система здравоохранения. Пациент — главный в этой системе, — отметил Владимир Трешутин.

По его словам, в Алтайском крае в 2017 году число жалоб на лекарственное обеспечение выросло в 2,4 раза, а число жалоб на качество медицинской помощи — на 37%.

Претензии Росздравнадзора относятся и к организации медпомощи. По словам Владимира Трешутина, в регионе фактически развалена система первичной медицинской помощи населению. Выездная медицинская помощь, по мнению эксперта, не может заменить неотложную помощь и диспансеризацию.

Владимир Трешутин сообщил, что проверку Росздравнадзора закончат 21 сентября.