Алтайский Минздрав проверяют после многочисленных жалоб жителей региона

По данным издания, в июле Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опубликовала рейтинг регионов по доступности и качеству медицинской помощи. Алтайский край по итогам 2017 года опустился с 25 на 45 место.
Комплексную оценку эффективности деятельности органов управления здравоохранения проводили по 43 показателям. Среди них — своевременность выявления онкологических заболеваний, число жалоб в Росздравнадзор.
По каждому из 43 показателей все 85 регионов отсортировали от «худшего» к «лучшему» в зависимости от значения индикатора. Алтайский край вошел в пятерку регионов, где ситуация ухудшается наиболее стремительно.
Владимир Трешутин рассказал, что Алтайский край на четвертом месте в России по числу жалоб в Росздравнадзор на 100 тысяч населения.
Я написал письмо врио губернатора Алтайского края Томенко о том, что проблема в системе здравоохранения очень серьезная, и она требует срочной корректировки. Показатель жалоб обращений граждан — основной индикатор, вокруг которого выстроена вся система здравоохранения. Пациент — главный в этой системе, — отметил Владимир Трешутин.
По его словам, в Алтайском крае в 2017 году число жалоб на лекарственное обеспечение выросло в 2,4 раза, а число жалоб на качество медицинской помощи — на 37%.
Претензии Росздравнадзора относятся и к организации медпомощи. По словам Владимира Трешутина, в регионе фактически развалена система первичной медицинской помощи населению. Выездная медицинская помощь, по мнению эксперта, не может заменить неотложную помощь и диспансеризацию.
Владимир Трешутин сообщил, что проверку Росздравнадзора закончат 21 сентября.