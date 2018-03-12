Алтайский медцентр предлагает диагностику и лечение на новейшем оборудовании

Сфера медицинских услуг — важная часть жизни в любом городе. Каждый может столкнуться с проблемами здоровья. И важно знать, что есть медицинское учреждение, где можно быстро получить квалифицированную помощь. Таким в Алтайском крае стал "Алтайский Медицинский Центр". Здесь работают ведущие врачи города Барнаула, лучшие специалисты в своей области, профессора, научные сотрудники, врачи высшей квалификации. Для получения консультации достаточно записаться на прием в любое удобное время.
Современная качественная медицина не обходится без диагностики. Прежде чем лечить пациента, нужно правильно определить первопричину заболевания. Для этого АМЦ имеет следующее оборудование: магнитно-резонансный томограф экспертного уровня, мультисрезовый КТ-сканер премиум-класса, ультразвуковой сканер с высоким качеством изображения, эндоскопическое оборудование. В лаборатории медцентра пациентам сделают все необходимые клинические анализы. И только после всесторонней диагностики назначат лечение.
Специалисты АМЦ в совершенстве владеют новейшими методами лечения заболеваний. План терапевтических мероприятий составляется индивидуально для каждого пациента. Ведь внимательное отношение к больному — один из краеугольных камней частной клиники. Врачи "Алтайского Медицинского Центра" проводят поликлинический прием пациентов, амбулаторное и стационарное лечение по направлениям: хирургия, гинекология, эндокринология, отоларингология, урология, маммология и другие. Всего здесь принимают более 30 специалистов.
Кроме диагностики и консультации врача, в АМЦ оборудовано стационарное отделение, где проводятся малотравматические хирургические операции. Современные укомплектованные по последнему слову техники операционные рассчитаны на проведение гинекологических, отоларингологических, урологических, сосудистых и пластических операций. Опытные врачи-анестезиологи следят за состоянием пациента, обеспечивают безболезненный процесс лечения.
Главные особенности частного медицинского центра — высокий уровень профподготовки врачей, высокотехнологичное оборудование и комфортные условия для пациентов. Обратившись в АМЦ, не нужно выстаивать длинную очередь к специалисту. Прием ведется по предварительной записи. График работы медучреждения позволяет попасть на прием к любому врачу в удобное время. Комфортные кабинеты, удобный холл, организованная работа на ресепшене избавляют население от излишних хлопот.
Адрес и режим работы "Алтайского Медицинского Центра":
г. Барнаул, ул. Юрина, 168з
Режим работы: пн-пт 08:00 – 20:00,
сб 9:00 - 14:00, вс выходной
- Телефон - 8 (3852) 59-42-33
- поликлиника / стационар - 8 (3852) 567-227
- отделение диагностики - 8 (3852) 567-355
- Электронная почта: info@amcclinic.ru
Как к нам добраться:
автобус №17, №24, троллейбус №6, №7, маршрутное такси №30, №54, №144 до остановки "Училище".
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом