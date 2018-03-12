Алтайский медцентр предлагает диагностику и лечение на новейшем оборудовании

Специалисты АМЦ в совершенстве владеют новейшими методами лечения заболеваний. Фото : Архив клиники АМЦ. Специалисты АМЦ в совершенстве владеют новейшими методами лечения заболеваний. Фото : Архив клиники АМЦ. Специалисты АМЦ в совершенстве владеют новейшими методами лечения заболеваний. Фото : Архив клиники АМЦ. Специалисты АМЦ в совершенстве владеют новейшими методами лечения заболеваний. Фото : Архив клиники АМЦ. Специалисты АМЦ в совершенстве владеют новейшими методами лечения заболеваний. Фото : Архив клиники АМЦ.

Современная качественная медицина не обходится без диагностики. Прежде чем лечить пациента, нужно правильно определить первопричину заболевания. Для этого АМЦ имеет следующее оборудование: магнитно-резонансный томограф экспертного уровня, мультисрезовый КТ-сканер премиум-класса, ультразвуковой сканер с высоким качеством изображения, эндоскопическое оборудование. В лаборатории медцентра пациентам сделают все необходимые клинические анализы. И только после всесторонней диагностики назначат лечение.

Специалисты АМЦ в совершенстве владеют новейшими методами лечения заболеваний. План терапевтических мероприятий составляется индивидуально для каждого пациента. Ведь внимательное отношение к больному — один из краеугольных камней частной клиники. Врачи "Алтайского Медицинского Центра" проводят поликлинический прием пациентов, амбулаторное и стационарное лечение по направлениям: хирургия, гинекология, эндокринология, отоларингология, урология, маммология и другие. Всего здесь принимают более 30 специалистов.

Кроме диагностики и консультации врача, в АМЦ оборудовано стационарное отделение, где проводятся малотравматические хирургические операции. Современные укомплектованные по последнему слову техники операционные рассчитаны на проведение гинекологических, отоларингологических, урологических, сосудистых и пластических операций. Опытные врачи-анестезиологи следят за состоянием пациента, обеспечивают безболезненный процесс лечения.

Главные особенности частного медицинского центра — высокий уровень профподготовки врачей, высокотехнологичное оборудование и комфортные условия для пациентов. Обратившись в АМЦ, не нужно выстаивать длинную очередь к специалисту. Прием ведется по предварительной записи. График работы медучреждения позволяет попасть на прием к любому врачу в удобное время. Комфортные кабинеты, удобный холл, организованная работа на ресепшене избавляют население от излишних хлопот.

Адрес и режим работы "Алтайского Медицинского Центра":

г. Барнаул, ул. Юрина, 168з

Режим работы: пн-пт 08:00 – 20:00,

сб 9:00 - 14:00, вс выходной

Телефон - 8 (3852) 59-42-33

поликлиника / стационар - 8 (3852) 567-227

отделение диагностики - 8 (3852) 567-355

Электронная почта: info@amcclinic.ru

Как к нам добраться:

автобус №17, №24, троллейбус №6, №7, маршрутное такси №30, №54, №144 до остановки "Училище".

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом