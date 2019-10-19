«Безмолвная эпидемия»: что такое остеопороз и чем он так опасен

Остеопороз называют «эпидемией» и «тихим» заболеванием. О нем говорят не так много, как об онкологии или болезнях сердца. Но им страдает огромное количество людей — примерно треть женщин и пятая часть мужчин после 50 лет. Рассказываем простыми словами: что такое остеопороз, как его предотвращают и лечат.

Остеопороз: что это такое

Остеопороз — это заболевание, когда кости становятся ломкими и хрупкими. пишет miloserdie.ru. Главные причины возникновения остеопороза — недостаток кальция и витамина D.

Это работает так. В организме человека кости постоянно обновляются. Главное минеральное вещество, необходимое при «строительстве» костей — кальций. Основное количество этого микроэлемента содержится именно в костях, сообщает gnicpm.ru. Однако он нужен не только здесь, но и в других «сферах» — для свертываемости крови, мышечных сокращений и т.д.

Рентген. Снимок. Врач СС0

С возрастом организм начинает хуже усваивать кальций. Если при этом появляется недостаток витамина D, то система начинает работать еще хуже. Когда концентрация кальция в плазме крови становится недостаточной, организм начинает забирать его у костей. Как следствие — кости становятся хрупкими, и риск переломов и повреждений резко возрастает.

Как причина инвалидности и смертности остеопороз занимает 4 место среди всех известных заболеваний, пишет amokb.ru. Он уступает сердечно-сосудистой патологии, онкологии и сахарному диабету.

Кости. Организм СС0

Какие признаки остеопороза

Опасность остеопороза в том, что он «подкрадывается» незаметно для человека. Боль в спине может появиться только тогда, когда повредилось несколько смежных позвонков. При остеопорозе страдает позвоночник: у пациента ухудшается осанка и уменьшается рост, развивается сколиоз.

В других частях скелета боли бывают редко. А вот от переломов при остеопорозе не застрахована ни одна часть тела. Самый неприятный вариант — перелом шейки бедра: у пожилых людей он плохо поддается лечению и может привести к инвалидности.

Медицина. Больница. СС0

Кто может заболеть остеопорозом

Есть несколько факторов, которые увеличивают риск заболеть остеопорозом, уточняет meduza.io. Среди них — пол (женщины в постменопаузе больше подвержены развитию болезни), старший возраст, случаи остеопороза в семье, анорексия или булимия, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, длительный постельный режим.

Кроме того, в группе риска — люди с заболеваниями, связанными с нарушением всасывания питательных веществ, с гормональными нарушениями, с ревматоидным артритом. Также может оказать влияние длительное применение кортикостероидных препаратов.

Медицина. Больница. СС0

Как лечат остеопороз

Чтобы предотвратить переломы, врач может назначить медикаменты для укрепления костей.

Кроме того, медики рекомендуют пациентам получать достаточное количество кальция и витамина D, регулярно делать упражнения, бросить курить и не пить спиртные напитки в больших количествах. Могут прописать лекарственную или гормональную терапию.