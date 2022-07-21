Чем обезьянья оспа отличается от других и почему пока не грозит Алтайскому краю. Разбор

В начале июля 2022 года в России был выявлен первый случай обезьяньей оспы. Когда ее ждать в Алтайском крае, как диагностировать и лечить — рассказал главный инфекционист региона Валерий Шевченко.

Когда появилась обезьянья оспа

— Первый случай этого инфекционного заболевания зарегистрирован 1 сентября 1970 года в Демократической Республике Конго.

Пути заражения

— Чаще всего от животного (обезьяны или грызунов) — к человеку. Таким образом могут заразиться целые семьи.

Передача вируса между людьми тоже возможна.

Правда, только в случае длительного и тесного контакта с заболевшим — не менее трех часов на близком расстоянии воздушно-капельным путем. Либо при контакте с биологическими жидкостями или кожным покровом инфицированного.

В целом, обезьянья оспа гораздо менее заразна, чем грипп, ОРВИ и коронавирус.

Валерий Шевченко. asmu.ru.

Симптомы

— Повышение температуры, интоксикация, увеличение лимфоузлов и характерная сыпь в виде пузырьков с пупковидным вдавлением в центре. Она появляется на второй-третий день болезни. Локализуется сначала на голове, лице, ладонях. Затем распространяется по всему телу. Период полного заживления пузырей — около месяца.

Осложнения

— Если сравнить натуральную оспу и обезьянью, то первая протекает тяжелее. Например, образования появляются не только на коже, но и во внутренних органах.

Это может привести к тяжелым осложнениям: пневмонии и сепсису, энцефалиту и другим опасным состояниям.

В случае с оспой обезьян, эти риски крайне малы. Но вместе с тем вероятность летального исхода составляет 3−6%.

Обезьяны. из открытых источников в интернете

Противоэпидемические меры

— И все же болезнь требует серьезных противоэпидемических решений — госпитализации и изоляции пациента, и, конечно, наблюдения за контактными лицами. Также очаговая дезинфекция. Если вовремя выполнить все эти пункты, удастся избежать массовой заболеваемости.

Диагностика

— Врачи ставят диагноз на основе не только симптомов, но и лабораторного тестирования. Для этого берут анализ жидкости из характерных пузырьков, образовавшихся на коже, мазок из ротоглотки, кровь.

Риски для Алтайского края

— Первый зараженный в России вернулся из поездки по Европе. Таким образом, вирус легко может попасть и в наш регион. Тем более, инкубационный период составляет от 5 до 21 дня.

Лечение

— Как правило, используется поддерживающая терапия, чтобы облегчить симптомы. Длится заболевание две-четыре недели.

Вакцинация

— Сегодня прививки именно от этого вируса нет. Однако в большинстве случаев, вакцина от натуральной оспы способна обезопасить и от обезьяньей.