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Число заболевших ковидом в Алтайском крае растет изо дня в день

14 февраля в Алтайском крае был достигнут очередной антирекорд по числу заболевших. Covid-19 выявили у 4 817 человек, 266 человек госпитализировано. За прошедшие сутки жертвами коронавируса стали 22 человека. Выздоровело 1 632 человека.

Официальная статистика с портала стопкороновирус. рф

Почему заболеваемость растет?

Рост заболеваемости может быть связан как с повсеместным нарушением масочного режима, так и с распространением штамма «Омикрон», который на данный момент зафиксирован в 84 регионах страны. В еженедельном бюллетене ВОЗ сообщается, что новый штамм способен снижать активность антител, что объясняет более быстрое заражение населения.

По мнению врачей, «Омикрон» в большинстве случаев не вызывает столь серьезных осложнений, однако является более заразным по сравнению с другими штаммами. Отличительными симптомами «Омикрона» являются:

  • повышенная температура (свыше 37,5°С);
  • сухой кашель;
  • одышка;
  • слабость и быстрая утомляемость;
  • чувство тяжести в грудной клетке.

Кроме того, при заражении омикроном у больных может наблюдаться головная боль, насморк, боль в горле, конъюнктивит и высыпания на теле.

Поскольку заразность нового штамма выше, на первое место выходит профилактика заболевания: мытье рук, соблюдение дистанции между людьми, использование средств индивидуальной защиты и т.д.

За несоблюдение антиковидных правил и нарушение масочного режима граждан может ждать штраф в размере от 15 000 до 40 000 рублей. Проверить, есть ли у вас штраф или другие задолженности перед государством можно через сервис «ГосОплата».

Какие меры принимаются для борьбы с коронавирусной инфекцией?

На данный момент в Алтайском крае установлены следующие противоковидные меры:

  • соблюдение масочного режима в общественном транспорте и иных местах общественного пользования (магазинах, аптеках, вокзалах и т.п.);
  • заселение в гостиницы и на турбазы, посещение торговых и развлекательных центов, кафе, ресторанов и других заведений общепита, бассейнов и спортзалов, театров и концертов только при наличии QR-кода, справки о перенесенной болезни COVID-19 или отрицательного ПЦР;
  • ограничение заполняемости зрительных залов кинотеатров, концертных залов и театров не более 70% (но не более 500 человек);
  • дистанционный формат работы для невакцинированных лиц старше 60-ти лет и граждан, имеющих хронические болезни;

Кроме того, введена обязательная вакцинация не менее 80% коллективов органов власти, полиции, МЧС, МФЦ и сотрудников ряда социальных сфер.

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