Число заболевших ковидом в Алтайском крае растет изо дня в день

14 февраля в Алтайском крае был достигнут очередной антирекорд по числу заболевших. Covid-19 выявили у 4 817 человек, 266 человек госпитализировано. За прошедшие сутки жертвами коронавируса стали 22 человека. Выздоровело 1 632 человека.

Официальная статистика с портала стопкороновирус. рф

Почему заболеваемость растет?

Рост заболеваемости может быть связан как с повсеместным нарушением масочного режима, так и с распространением штамма «Омикрон», который на данный момент зафиксирован в 84 регионах страны. В еженедельном бюллетене ВОЗ сообщается, что новый штамм способен снижать активность антител, что объясняет более быстрое заражение населения.

По мнению врачей, «Омикрон» в большинстве случаев не вызывает столь серьезных осложнений, однако является более заразным по сравнению с другими штаммами. Отличительными симптомами «Омикрона» являются:

повышенная температура ( свыше 37,5°С);

свыше 37,5°С); сухой кашель;

одышка;

слабость и быстрая утомляемость;

чувство тяжести в грудной клетке.

Кроме того, при заражении омикроном у больных может наблюдаться головная боль, насморк, боль в горле, конъюнктивит и высыпания на теле.

Поскольку заразность нового штамма выше, на первое место выходит профилактика заболевания: мытье рук, соблюдение дистанции между людьми, использование средств индивидуальной защиты и т.д.

За несоблюдение антиковидных правил и нарушение масочного режима граждан может ждать штраф в размере от 15 000 до 40 000 рублей. Проверить, есть ли у вас штраф или другие задолженности перед государством можно через сервис «ГосОплата».

Какие меры принимаются для борьбы с коронавирусной инфекцией?

На данный момент в Алтайском крае установлены следующие противоковидные меры:

соблюдение масочного режима в общественном транспорте и иных местах общественного пользования ( магазинах , аптеках , вокзалах и т.п.);

в общественном транспорте и иных местах общественного пользования магазинах аптеках вокзалах и т.п.); заселение в гостиницы и на турбазы , посещение торговых и развлекательных центов , кафе , ресторанов и других заведений общепита , бассейнов и спортзалов , театров и концертов только при наличии QR-кода , справки о перенесенной болезни COVID-19 или отрицательного ПЦР;

посещение торговых и развлекательных центов кафе ресторанов и других заведений общепита бассейнов и спортзалов театров и концертов только при , справки о перенесенной болезни COVID-19 или отрицательного ПЦР; ограничение заполняемости зрительных залов кинотеатров , концертных залов и театров не более 70% ( но не более 500 человек);

зрительных залов кинотеатров концертных залов и театров не более 70% но не более 500 человек); дистанционный формат работы для невакцинированных лиц старше 60-ти лет и граждан , имеющих хронические болезни;

Кроме того, введена обязательная вакцинация не менее 80% коллективов органов власти, полиции, МЧС, МФЦ и сотрудников ряда социальных сфер.