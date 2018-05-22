Что такое нитевой лифтинг? Отвечают профессионалы

Какие бывают виды нитей? В каком возрасте их можно ставить? Как долго длится реабилитация? Можно ли совмещать разные методики? На самые популярные вопросы пациентов отвечают специалисты клиники.

Инна Сковородникова,

главный врач клиники — пластический офтальмохирург, косметолог:

Инна Сковородникова. — Молодость без хирургии - реальность! Только в "Евростиле" представлены все виды нитевого лифтинга в одной клинике. Подтяжка опустившихся тканей всех зон лица, коррекция овала лица. Для коррекции второго подбородка - эксклюзивно процедура микролипоскульптура лица, которая сочетается с нитевой подтяжкой. Этот тандем процедур подходит не только для возрастных лиц, но и для молодых, например когда есть диспропорции в нижней трети лица и нужно улучшить овал. Как это делается? После оценки показаний к микролипоскульптуре шеи и щек определяется, можно ли получить изолированный эффект либо одновременно требуются дополнительные нити для лифтинга. Затем согласовывается объем процедуры, после местной анестезии производится введение под кожу раствора, разрушающего связи между жировыми клетками. В этот момент жировые клетки становятся пластичными и их легко аспирировать из-под кожи через тончайшие канюли, гибкость которых позволяет абсолютно безболезненно и атравматично убрать эмульгированный подкожный жир через маленькие проколы. Далее проводятся нити для создания подкожного корсета. Дополнительно можно провести коррекцию непропорционально маленького подбородка нерассасывающимися нитями в технике аугментации, это позволяет гармонизировать основные пропорции лица. Во сколько обойдется пациенту коррекция? Цена микролипоскульптуры — от 20 000 до 35000 рублей, стоимость нитевой подтяжки определяется индивидуально (от 20 000). По желанию пациента одновременно можно подтягивать несколько зон лица нитями или смоделировать только одну.

Ирина Чебоксарова,

врач-косметолог:

Ирина Чебоксарова. — Одна из самых волнующих пациенток тема — это реабилитация и возможные осложнения. К чему нужно быть готовыми в восстановительный период? Могут быть синяки — риск их появления больше, если выбран носитель для нити с режущим, острым концом. Возможно, несколько дней будут отеки, и их не нужно бояться. Быть могут неровности — и в этом тоже нет ничего страшного: ткань непременно потом сократится, и мы получим чудесную и ровную, красивую, плотную кожу. Конечно, длительность процессов реабилитации у всех индивидуальна — от нескольких дней до двух-трех недель. Среди пациентов существует мнение, что если сделать нити, то пластические хирурги не смогут сделать хирургическую подтяжку лица. Это миф. В эру золотых нитей, возможно, это и было так, но сейчас большинство пластических хирургов положительно относятся к нитям и сами практикуют нитевой лифтинг.

Анна Кузьмина,

врач-косметолог:

Анна Кузьмина. — Многие считают, что нитевой лифтинг может проводиться только в зрелом возрасте, но существует такое понятие, как армирование нитями - укрепление подкожных структур, что в дальнейшем будет препятсвовать гравитационным изменениям. Фундаментом для нитевой коррекции у пациентов старше 35 лет является армирование тканей с целью создания здорового молодого подвижного коллагенового каркаса, за который в перспективе будет возможно долгосрочно подтянуть и зафиксировать провисшие зоны лица. Армирующие нити, такие как APTOS Excellence Visage прекрасно подходят для первого этапа нитевого лечения тканей у пациентов любого возраста. Во время процедуры нитевого лифтинга восстанавливается положение связок и жировые ткани лица, укрепляется коллагеновый каркас. Через нужно 6 -12 месяцев дополнить процедуру лифтинговыми нитями для более выраженной подтяжки тканей.

Александр Мороз,

врач-косметолог:

Александр Мороз. — В настоящее время существуют различные модификации нитей. Нити с насечками являются самыми популярными, так как обладают универсальными свойствами. Качество лифтинга этими нитями очень высоко по причине крепкой фиксации нити в ткани с помощью насечек. Нити выполнены из гипоаллегенного материала, в составе имеют полимолочную кислоту, которая помимо лифтинг-эффекта способствует улучшению качества кожи и обладает выраженным биоревитализирующим действием. За счет этого образуется естественный каркас, который удерживает ткани. Такие нити полностью рассасываются и выводятся из организма через 9 - 12 месяцев. Нитевой лифтинг относительно малотравматичная процедура, при постановке нет риска повреждения нервных окончаний и крупных сосудов. К тому же процедура длится всего 1–1,5 часа, под местной анестезией, реабилитационный период — от 5 до 14 дней. Скорее всего врач попросит Вас носить эластичную повязку после процедуры несколько дней, чтобы более плотно зафиксировать ткани в новом положении. А самое важное — получается максимальный естественный результат с полным сохранением мимики. Первый эффект заметен сразу после процедуры: глубокие складки разглаживаются, лицо подтягивается, уменьшается второй подбородок, исчезают брыли, овал становится четче. По окончании восстановительного периода эффект становится еще более выраженный и длиться от 1.5 лет Стоит учитывать, что нитевой лифтинг имеет ряд противопоказаний: это обострение хронических болезней, онкологические заболевания, нарушение свертываемости крови, воспалительные процессы в области желаемой подтяжки, беременность и период лактации более выраженный и длится от 1,5 до 4 лет.

Клиника эстетической лазерной медицины "Евростиль": Адрес: ул. Анатолия, 35-а Телефон: (385-2) 53-55-33 Сайт: eurostyle-clinic.ru

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