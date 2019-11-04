Меньше стресса. Диетологи рассказали 6 способов похудеть без занятий физкультурой

Недостаток упражнений может повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует ожирению. Но не все люди имеют возможность заниматься физкультурой. Между тем, существуют естественные способы сжигания жира, которые не столько утомительны как зарядка. О том, как сжигать жир без занятий, раскатал портал Food News .

Правило первое: ешьте богатые белком продукты

Организму необходим белок для восстановления тканей, поддержания здоровья костей и мышц. Кроме того, некоторые исследования показали, что потребление белка помогает сжигать жир.

Высокобелковая пища снижает потребление энергии, тем самым уменьшая накопленный жир. Это означает, что употребление богатых белком продуктов заставляет человека чувствовать себя более сытым, уменьшая желание поесть.

Кстати, белок содержится не только в мясе и птице. Некоторые из этих продуктов включают в себя:

Тофу.

Орехи и семена ( грецкие орехи , семена тыквы , арахис и др.)

грецкие орехи семена тыквы арахис и др.) Бобовые ( нут , фасоль , горох и др.).

нут фасоль горох и др.). Свежая рыба ( дикий лосось , тунец и др.).

Контроль за весом , похудение. СС0

Правило второе: избегайте сладких напитков

Даже если человек уменьшает количество съедаемой пищи, употребление сладких напитков все равно может способствовать набору веса. Они содержат много калорий и практически не имеют пищевой ценности.

Более того, уже есть исследования, которые говорят, что искусственно подслащенные безалкогольные напитки (якобы «диетические») имело некоторую связь со смертями от болезней системы кровообращения.

Орехи СС0

Правило третье: время от времени голодайте

Прерывистое голодание — это диета, в которой человек ест только в течение определенного периода времени каждый день. Например, в понедельник, среду и пятницу человек придерживается поста и есть лишь 25% от суточной потребности (в калориях).

Обзор исследований по прерывистому голоданию показал, что он в какой-то степени эффективен с точки зрения снижения веса. Некоторые клинические испытания и эксперименты на мышах показали, что такое голодание также улучшает здоровье. Но главное, что такое ограничение на время приема пищи учит человека контролировать тягу к еде.

Десерт. Сладости. Подарок. СС0

Правило четвертое: меньше стресса

Когда люди испытывают стресс, они, как правило, тянутся к вкусненькому, к высококалорийным продуктам. Исследования сравнивают попытки «заесть стресс» с наркоманией. И в том, и в другом случае люди ищут что-то похожее на награду.

Высокий уровень стресса в сочетании с высококалорийной пищей неизбежно приводит к увеличению веса и повышенному риску заболеваний. Вот некоторые приемы, помогающие справиться со стрессом:

Разработка плана управления стрессом.

Общение и взаимодействие с семьей и друзьями.

Выполнение расслабляющих мероприятий ( например , медитация , массаж);

например медитация массаж); Обращение за помощью к психиатру или консультанту.

Сон. ozonline.ru

Правило пятое: высыпайтесь

Тело требует сна, в это время оно восстанавливает ткани, сохраняет долговременные воспоминания и выполняет другие важные функции, которые поддерживают здоровье.

Рекомендуемое количество сна в сутки составляет от семи до девяти часов. Если спите меньше, у вас повышенный риск развития многочисленных заболеваний болезни сердца, диабета 2 типа и ожирения. Что делать, чтобы вовремя засыпать и спать, сколько нужно?

Придерживайтесь графика сна.

Выключите свет перед сном.

Медитируйте перед сном.

Примите горячий душ , чтобы расслабиться перед сном.

чтобы расслабиться перед сном. Включите успокаивающую музыку в фоновом режиме.

Прогулки клуба «Идем пешком». vk.com/idem_peshkom_barnaul.

Правило шестое: больше двигайтесь днем

Физическая активность не обязательно означает посещение тренажерного зала или занятия спортом. Он также может относиться к повседневным движениям, таким как ходьба или подъем по лестнице. Важно сознательно сделать шаг, чтобы стать более активными.

Попробуйте практиковать быструю ходьбу, более энергичную работу по дому, игры с детьми.

Ученые советуют, в общем-то банальные вещи, о которых мы часто забываем: например, подниматься по лестнице, не пользуясь лифтом, парковаться дальше от входа, правильно переносить тяжелые предметы и гулять во время обеденного перерыва.

Садоводство, кстати, тоже хорошая альтернатива.