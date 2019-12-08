Эксперт дала неожиданное объяснение депрессивности россиян и посоветовала, как с ней бороться

Россияне воспринимают жизненные трудности острее, чем они есть на самом деле, из-за дефицита витамина D. Об этом радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Количество витамина D в организме зависит не только от рациона питания, но и от количества солнечных дней в году. Во многих регионах России солнца мало, и жители страдают от сезонного дефицита полезных веществ. Когда витамина D недостаточно, человек может быстрее впасть в депрессию, объяснил специалист:

«У нас более высокий уровень тревоги, мы более раздражительны и так далее. Для себя мы это объяснить не можем и думаем, что дело в том, что жизнь тяжелая, проблем много и начальник слишком много орет. Мы всякий раз находим объяснение для плохого настроения», — сообщил диетолог.

Поэтому решить проблему плохого настроения (хотя бы частично) можно принятием поливитаминных препаратов. Также надо увеличить количество продуктов, где содержится витамин D. В частности, надо есть больше морской рыбы.