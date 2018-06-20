"Евромедика" предлагает "летние" косметические процедуры по выгодной цене

Эпиляция

В чем преимущественно и особенности это процедуры?

Лазерная эпиляция позволяет решить проблему нежелательных волос кардинально, забыв о бритвах и кремах для депиляции. Первые результаты появятся после первой процедуры, для полного избавления от волос потребуется 5-8 сеансов. Важно, что лазер можно применять на любом участке лица тела, для волос любого типа.

Такой способ удаления хорош тем, что не имеет побочных эффектов в виде воспалений и вросших волос.

Те, кто боятся боли, могут не волноваться: система поверхностного охлаждения кожи в разы снижает болезненные ощущения.

В центре эстетической медицины "Евромедика" действует выгодное предложение на процедуру лазерной эпиляции волос: за 1 визит любое количество зон всего за 10 500 руб.!*

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