"Евромедика" предлагает "летние" косметические процедуры по выгодной цене

В июне центр эстетической медицины "Евромедика" делает предложения, от которых трудно отказаться!
В чем преимущественно и особенности это процедуры?
Лазерная эпиляция позволяет решить проблему нежелательных волос кардинально, забыв о бритвах и кремах для депиляции. Первые результаты появятся после первой процедуры, для полного избавления от волос потребуется 5-8 сеансов. Важно, что лазер можно применять на любом участке лица тела, для волос любого типа.
Такой способ удаления хорош тем, что не имеет побочных эффектов в виде воспалений и вросших волос.
Те, кто боятся боли, могут не волноваться: система поверхностного охлаждения кожи в разы снижает болезненные ощущения.
В центре эстетической медицины "Евромедика" действует выгодное предложение на процедуру лазерной эпиляции волос: за 1 визит любое количество зон всего за 10 500 руб.!*
*Акция действительна до 30 июня 2018 г.
Сегодня на пике популярности безоперационные малотравматичные методы коррекции возрастных изменений. То, что еще недавно казалось фантастикой, теперь реальность всего за одну (!) процедуру ультразвукового апппаратного SMAS-лифтинга можно добиться эффекта, сравнимого с круговой подтяжкой лица.
За счет проникновения в глубинные слои кожи и стимуляции выработки коллагена получается долгосрочный пролонгированный эффект. Контуры лица подтягивается, улучшает тургор и рельеф кожи —аппарат буквально "стирает" следы возраста, максимальный эффект заметен примерно через 3 месяца после процедуры и длится примерно 5-7 лет.
Самое главное — процедура длится всего 30 минут, и не требует периода реабилитации и подготовки — ее можно делать круглый год, И, наконец приятная новость для клиентов центра эстетической медицины "Евромедика": в июне можно выгодно купить пакетное предложение SMAS-лифтинг + 1 инъекционная процедура (диспорт, контурная пластика, биоревитализация) со скидкой 15%! **
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