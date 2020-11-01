Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 ноября 0°C
Коронавирус
Здоровье

Как и чем чистить мобильный телефон, чтобы он не был рассадником коронавирусов

Американские ученые из Аризонского университета выяснили, что на смартфоне сосредоточено в 10 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Так что ученые советуют дезинфицировать его минимум раз в день. Какое выбрать средство и как это делать? Рассказывает Medportal.ru.

Телефон, Инстаграм
Телефон, Инстаграм
СС0

Чем чистить телефон

Спирт, уксус и хлор могут повредить защитную пленку экрана. Абразивные вещества испортят весь корпус. Можно пользоваться съемным чехлом, менять его и обрабатывать антисептическими салфетками или раствором 70% изопропилового спирта.

Другой вариант — использовать дезсредства именно для электроники или специальные УФ-дезинфицирующие устройства. Для тех, кто не готов на такие финансовые жертвы, сгодится даже обычное мыло и вода — от какой-то части микробов вы избавитесь.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Как чистить телефон

Рассказываем по пунктам.

  1. Выключите телефон и возьмите ткань из микрофибры или другую безворсовую салфетку.
  2. Приготовьте дезраствор или смочите салфетку в мыльной воде и отожмите ее.
  3. Нельзя распылять раствор прямо на гаджет, распыляйте его на салфетку.
  4. Со всех сторон протрите телефон влажным, но не мокрым материалом с антисептиком.
  5. Не мочите порт для зарядки!
  6. После обработки высушите телефон сухим чистым материалом, мягкой бумажной салфеткой или оставьте его на воздухе в течение пяти минут.
  7. Постирайте салфетку, которую использовали, если она не была одноразовой.
Телефон.
Телефон.
СС0

Как беречь телефон он загрязнений

Вне дома держите телефон в кармане или сумке, не кладите его на незнакомые поверхности. Временно вернитесь от бесконтактной оплаты к кредиткам. В общественных местах прикасайтесь к экрану только после того, как вымыли и продезинфицировали руки. И, пожалуйста, не ходите уж с телефоном в туалет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость