Как и чем чистить мобильный телефон, чтобы он не был рассадником коронавирусов

Чем чистить телефон
Спирт, уксус и хлор могут повредить защитную пленку экрана. Абразивные вещества испортят весь корпус. Можно пользоваться съемным чехлом, менять его и обрабатывать антисептическими салфетками или раствором 70% изопропилового спирта.
Другой вариант — использовать дезсредства именно для электроники или специальные УФ-дезинфицирующие устройства. Для тех, кто не готов на такие финансовые жертвы, сгодится даже обычное мыло и вода — от какой-то части микробов вы избавитесь.
Как чистить телефон
Рассказываем по пунктам.
- Выключите телефон и возьмите ткань из микрофибры или другую безворсовую салфетку.
- Приготовьте дезраствор или смочите салфетку в мыльной воде и отожмите ее.
- Нельзя распылять раствор прямо на гаджет, распыляйте его на салфетку.
- Со всех сторон протрите телефон влажным, но не мокрым материалом с антисептиком.
- Не мочите порт для зарядки!
- После обработки высушите телефон сухим чистым материалом, мягкой бумажной салфеткой или оставьте его на воздухе в течение пяти минут.
- Постирайте салфетку, которую использовали, если она не была одноразовой.
Как беречь телефон он загрязнений
Вне дома держите телефон в кармане или сумке, не кладите его на незнакомые поверхности. Временно вернитесь от бесконтактной оплаты к кредиткам. В общественных местах прикасайтесь к экрану только после того, как вымыли и продезинфицировали руки. И, пожалуйста, не ходите уж с телефоном в туалет.