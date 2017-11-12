Кардиологи рассказали, как финансовые трудности влияют на здоровье

Финансовые затруднения вызывают у людей сильный стресс, который повышает риск инфаркта в 13 раз. Таковы результаты исследования, которые представили ученые из Европейского общества кардиологов, пишет РИА "Новости".
Исследователи провели опрос 106 пациентов с острым инфарктом миокарда в одной из больниц Йоханнесбурга. Спрашивали о том, испытывали ли они раздражение и стресс в связи с работой за месяц до болезни. Одновременно ученые опросили контрольную группу здоровых людей.
Кардиологи выяснили, что стресс, связанный с работой или финансовыми проблемами, резко увеличивал вероятность инфаркта миокарда. Риск для людей, испытывающих стресс на работе, оказался в 5,6 раза выше, чем у тех, кто почти или совсем не испытывал подобного напряжения. Пациенты, у которых финансовые трудности были серьезными, оказались в 13 раз более уязвимы для инфаркта.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.