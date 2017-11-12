Кардиологи рассказали, как финансовые трудности влияют на здоровье

Исследователи провели опрос 106 пациентов с острым инфарктом миокарда в одной из больниц Йоханнесбурга. Спрашивали о том, испытывали ли они раздражение и стресс в связи с работой за месяц до болезни. Одновременно ученые опросили контрольную группу здоровых людей.

Кардиологи выяснили, что стресс, связанный с работой или финансовыми проблемами, резко увеличивал вероятность инфаркта миокарда. Риск для людей, испытывающих стресс на работе, оказался в 5,6 раза выше, чем у тех, кто почти или совсем не испытывал подобного напряжения. Пациенты, у которых финансовые трудности были серьезными, оказались в 13 раз более уязвимы для инфаркта.