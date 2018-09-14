Компания «Мария-Ра» приглашает всех горожан на осенний День Ходьбы

30 сентября компания «Мария-Ра» закрывает летний сезон на Трассе Здоровья , устраивая для всех горожан, поддерживающих здоровый образ жизни, масштабный праздник.

Афиша. Иллюстрация: архив компании «Мария-Ра»

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30 сентябряна стартовой поляне Трассы Здоровья состоится осенний! Это отличная возможность для всех участников провести день св компании родных и близких людейосеннего лесавзбодриться свежим осенним воздухом и, которые приготовила компания «Мария-Ра» совместно со своими партнерами.

В этот день всех присутствующих ждут традиционные угощения от спонсоров праздника и традиционный горячий чай, который согреет своим теплом каждого пришедшего в этот день на Трассу Здоровья.

Кроме того, всех участников праздника ждет сюрприз: розыгрыш 100 пар модных, современных кроссовок и 100 пар карбоновых палочек для скандинавской ходьбы.

Для участия в розыгрыше необходимо в течение всего сентября совершать покупки в магазинах «Мария-Ра» на сумму от 300 рублей и сохранять чеки. 30 сентября с 10.00 до 16.00 сбросить чеки в лототрон на 5 км, указав на них свои ФИО и номер телефона.

Организатор розыгрыша: ООО «Розница К-1». Розыгрыш 200 призов состоится 30 сентября 2018 г. в 21.00 в прямом эфире Телеканала «Катунь 24». Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у Организатора.