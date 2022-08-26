Конизация шейки матки: где сделать процедуру в Москве

Процедура конизации шейки матки — щадящее и малотравматичное хирургическое вмешательство, с помощью которого проводится лечение патологий женской репродуктивной системы. Чаще всего назначается при дисплазии и эрозии, а также подозрении на злокачественное новообразование. Конизация шейки матки проводится в условиях стационара. К выбору клиники и врача важно подходить ответственно, ведь от того, насколько деликатно и грамотно она будет проведена, зависит здоровье женщины.

Основные особенности процедуры

Женщины, которым назначена конизация, испытывают вполне естественные страхи и хотят знать о процедуре как можно больше. Мы не советуем доверять непроверенной информации в сети, а прислушиваться к мнению лечащего врача (в случае сомнений можно посетить не одного, а двух).

Если же решение принято и предстоит операция по конизации шейки матки, важно помнить, что:

существуют разные методы проведения процедуры , наиболее безопасными и деликатными считаются радиоволновая и лазерная методики;

наиболее безопасными и деликатными считаются радиоволновая и лазерная методики; проведенное вмешательство не влияет на возможность наступления беременности в будущем , не противопоказаны женщинам и естественные роды;

не противопоказаны женщинам и естественные роды; анестезия подбирается индивидуально ( может применяться общий или местный наркоз), длительность манипуляции — около 20 минут;

может применяться общий или местный наркоз), длительность манипуляции — около 20 минут; при соблюдении рекомендаций врача риск возникновения осложнений сведен к минимуму;

конизация не подразумевает госпитализации , в тот же день пациентка отправляется домой , получив рекомендации по постоперационному уходу.

Важно: тип операции, технику ее проведения и способ анестезии определяются индивидуально. Конизация назначается только после консультации гинеколога и сдачи необходимых анализов. Также важно строго следовать рекомендациям врача, касающихся подготовки к процедуре.

Конизация шейки матки в Москве: где пройти процедуру

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