Коварный Civid-19: вылечившиеся от коронавируса пациенты заболели повторно

Китайские медики обнаружили, что коронавирус Covid-19 может повторно проявляться у пациентов, которые уже выздоровели и выписались из больниц.

При этом пока что неизвестно, почему у пациентов, которые были выписаны с отрицательными результатами теста на коронавирус, впоследствии тест снова показывал положительный результат, сообщает «Интерфакс-Украина».

Подобные случаи могут быть связаны с несовершенством тестов, возможными ошибками лаборантов или особенностями организма конкретных пациентов, полагает глава медицинской группы по лечению коронавируса профессор Чжао Цзяньпин.

Правда, пока непонятно, идет ли речь о рецидиве, или о повторном заражении, пишет glavred.info. Профессор не исключает, что вирус мог быть «не полностью удален из организма» или «выработалось недостаточно антител».

Дополнительный карантин

Таким образом, всех пациентов, которые прошли лечение, необходимо помещать на дополнительный карантин еще на две недели.

Китай. Вирус. visualhunt.com

Обстановка в Алтайском крае

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова рассказала, что коронавирусная инфекция потенциально может появиться и в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере «Кристалл» в Первомайском районе (Алтайский край) временно работал изолятор по коронавирусной инфекции.

Трое китайцев, прибывших в Барнаул, с 5 февраля временно находились в лагере на карантине. Медики ежедневно контролировали состояние их здоровья, коронавируса не обнаружили и уже отпустили домой.

А девять человек вернутся в Алтайский край из карантина по коронавирусу — карантин в санатории под Тюменью закончился. Всего из провинции Хубэй в Тюмень вывезли 144 человека — 128 россиян и 16 граждан СНГ.

Заболевания ни у кого не выявили. Люди были под наблюдением две недели.

Китай. Вирус. visualhunt.com

Между тем для борьбы с эпидемией китайцы впервые включили в список препарат, разработанный в СССР — «Арбидол».

Последние данные

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, выздоровели 18264 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. (Данные на 21 февраля).

Общее число случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР превысило 75,4 тыс., увеличившись за сутки на 889.