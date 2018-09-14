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Медики назвали болезни, которые появляются от татуировок

Ученые из Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии назвали заболевания, которые могут появиться после нанесения татуровок на тело. О результатах исследования написал журнал «Современные проблемы науки и образования».

Татуировки в Барнауле.
Татуировки в Барнауле.
из личного архива мастеров.

1. Аллергия. Появляется из-за красного пигмента. Для получения этого цвета тату-мастера используют розово-красный ртутный минерал киноварь, который провоцирует раздражение.

2. Золотистый стафилококк. Инфекция может развиться, если не ухаживать за свежей татуировкой.

3. Гепатит С. может появиться при несоблюдении стерильности.

«Ученые провели большое исследование — проанализировали 124 научные работы из 30 стран — и выявили прямую связь между количеством тату на теле человека и развитием гепатита С. Люди с татуировками, особенно если покрыты большие участки тела, находятся в повышенной группе риска заражения гепатитом», — утверждает дерматовенеролог Елена Ковтунова.

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