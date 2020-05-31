Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 мая 21°C
Коронавирус
Здоровье

Минздрав одобрил первое в России лекарство от COVID-19 и назвал его многообещающим

Первый в России препарат от коронавируса одобрен Минздравом России, передает Lenta.ru. Это отечественное лекарство, и в Минздраве считают, что оно, возможно, свое многообещающее в мире против COVID-19.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Информация о том, что препарат «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций и «ХимРар» одобрен Минздравом, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств.

Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование лекарственного средства — «Фавипиравир». Ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола.

«Авифавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире", — считает гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Лекарства.
Лекарства.
visualhunt.com

Чуть раньше главный уролог Минздрава, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что лечение от коронавирусной инфекции с применением нового препарата будет занимать не более недели.

Надо сказать, что клинические испытания японского препарата «Фавипиравир» начались в российских больницах апреле и на пациентах с COVID-19. Этот препарат не продавался на рынке из-за негативных эффектов на беременных.

Ранее altapress.ru сообщил, что в новосибирском центре «Вектор» разработали вакцину против этого заболевания. Ее клинические испытания начнутся в июне. А к сентябрю в стране будет вакцина — ее можно будет закапывать в нос.

По данным на 30 мая в Алтайском крае общее число заразившихся COVID-19 составило 1779 человек.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость