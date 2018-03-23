Молодость на веки

Ясный, открытый взгляд — и сразу кажется, что перед нами молодой человек. Усталый и потухший, напротив, прибавляют собеседнику пятьдесять лет. И дело тут совсем не во внутренней энергетике и молодой душе (как думают многие), а в состоянии кожи вокруг глаз. Нависшие веки придают взгляду "тяжесть", мешки и темные круги — болезненность, а мелкие морщины и дряблость просто предательски выдают возраст даже самого ухоженного лица. В клинике эстетической лазерной медицины "Евростиль" могут справиться с этой проблемой и вернуть молодость взгляду с помощью операции на веках.

На первый взгляд

Блефаропластикой (от древнегреческого "блефара" — "веко") называют все виды операций на веках. Этот вид хирургического вмешательства может изменить форму век и разрез глаз, скорректировать врожденные и приобретенные недостатки, а также устранить последствия других операций. Это одна из самых востребованных омолаживающих процедур не только в клинике "Евростиль", но и во всем мире. Ведь кожа вокруг глаз – самая нежная и тонкая на нашем лице, и неудивительно, что именно здесь возрастные изменения проявляются в первую очередь и именно их хочется исправить. А терапевтические процедуры после проведения пластики позволяют продлить эффект от процедуры.

Среди пациентов пластического хирурга, также есть мужчины. Конечно, у "мужского" варианта свои особенности: по мнению офтальмохирурга Инны Сковородниковой, особенность проведения блефаропластики у мужчин заключается в том, что в итоге взгляд должен стать мужественным и уверенным, поэтому нужно избежать ощущения излишней подтянутости кожи век. При планировании пластики верхних и нижних век у мужчин нельзя менять выражение глаз, а также удалять много кожи и периорбитальных грыж.

В каких случаях показана блефаропластика?

Избыток кожи верхних век.

Наличие "мешков под глазами" (жировых грыж).

Как проходит операция в клинике "Евростиль"?

Пластика век проводится, как правило, под местной анестезией. В редких случаях (по показаниям или для слишком впечатлительных пациентов) с применением медикаментозного сна. Надрезы делаются в складке века при операции на верхнем веке или под линией роста ресниц, если операция проводится на нижнем веке. Удаляются избытки кожи, убирается избыточная жировая ткань.

Затем накладываются швы, из тончайшего материала который позволяет сформировать деликатный, малозаметный рубчик и уже через сутки после операции выглядят вполне аккуратно. В некоторых случаях операцию на нижних веках выполняют через внутренний разрез. Это делают, когда кожа пациента обладает достаточной эластичностью, а пациента беспокоит лишь отечность или припухлость в области нижних век. Все действия при такой процедуре осуществляются со стороны слизистой нижнего века, процедура не оставляет швов на коже.

Сколько длится операция?

В среднем блефаропластика одной зоны занимает около часа.

Какая требуется реабилитация?

Для предупреждения возникновения осложнений после завершения операции клиентам рекомендуется провести в клинике несколько часов под наблюдением специалистов. В течение 14 дней после операции необходимо воздерживаться от физических нагрузок. На пятый день после операции снимаются швы, через неделю проходят отеки, чуть позже — через 11–12 дней — исчезают синяки. Физиотерапевтические процедуры в период восстановления позволят не только закрепить эффект операции, но и сократить время реабилитации.

Какие существуют противопоказания?

Как и при любом хирургическом вмешательстве, для операции существуют как временные, так и постоянные противопоказания. К временным относятся вирусная или бактериальная инфекция, лихорадочное состояние, беременность и период грудного вскармливания и другие. Среди постоянных — повышенное внутриглазное или внутричерепное давление, синдром "сухого глаза", онкологические заболевания, эндокринные нарушения, в т. ч. сахарный диабет, нарушения свертываемости крови и другие.

Какова стоимость операции?

В клинике "Евростиль" блефаропластика нижних или верхних век стоит 30 000 рублей, блефаропластика верхних и нижних век — 60 000 рублей.

Кто проводит операцию?

В клинике "Евростиль" операции проводит Инна Сковородникова, пластический офтальмохирург, ассистент кафедры АГМУ, директор клиники. Инна Валерьевна специализируется на хирургической коррекции возрастных изменений век и других дефектов и активно развивает и практикует малотравматичные виды блефаропластики, в т. ч. лазерную.

Клиника эстетической лазерной медицины "Евростиль": Адрес: ул. Анатолия, 35-а Телефон: (385-2) 53-55-33 Сайт: eurostyle-clinic.ru

Цены действительны на момент публикации.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Лицензия Ло-22-01-004604 от 30 июня 2017 г. выдана МЗАК