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На Алтай-Коксе прививают от гриппа, пневмококка и COVID-19

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) проходит прививочная кампания от гриппа, пневмококковой инфекции и коронавируса. Пройти бесплатную вакцинацию могут все желающие работники предприятия.

Вакцинация.
Вакцинация.
АО "Алтай-Кокс"

Металлурги прививаются от гриппа российским препаратом «Ультрикс Квадри», который формирует высокий иммунитет против сезонного штамма гриппа.

Кроме этого работники предприятия вакцинируются от пневмококковой инфекции. Эта профилактическая мера поможет существенно снизить вероятность возникновения бактериальной пневмонии — распространенного осложнения при заражении COVID-19.

Также на Алтай-Коксе продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса, которая стартовала в феврале. Сейчас металлурги могут и ревакцинироваться от COVID-19. Бесплатные прививки работники получают без отрыва от производства: государственные медицинские учреждения проводят вакцинацию на базе заводского фельдшерского пункта.

Сотрудники прививаются в рабочее время с минимальными временными затратами, соблюдая необходимые меры безопасности: в медицинской маске и с сохранением социальной дистанции.

Укрепление здоровья — одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Ежегодно металлурги получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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