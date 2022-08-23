23 августа
﻿
Здоровье

Оздоровление в санатории больше не бьёт по карману: оплачиваем путёвку, возвращаем кешбэк и отдыхаем

Отпуск только в планах? Хотите восстановить свои силы в начале учебного года? А, может быть, дать такую возможность пожилым родителям на финише дачного сезона? Самое время купить путевку в санаторий «Сосновый бор» и вернуть кешбэк 20%.

Санаторий «Сосновый бор»
1
Стоимость путевки на 10 дней по программе «Отдых»

Санаторно-курортная карта не требуется.

В путевку включены: трехразовое питание + вечерний кефирный час и проживание (место в двухместном номере «Стандарт»). При цене 2 350 руб. в сутки с человека стоимость составит 23 500 руб. С учетом кешбэка — 18 800 руб.

Ваша выгода — 4 700 руб.

2
Стоимость путевки на 10 дней по программе «Здоровье»

В путевку включены: трехразовое питание + вечерний кефирный час, лечение (три-четыре процедуры в день), проживание (место в двухместном номере «Стандарт»). При цене 3 250 руб. в сутки с человека стоимость путевки составит 32 500 руб. С учетом кешбэка — 26 000 руб.

Ваша выгода — 6 500 руб.!

Санаторий «Сосновый бор» увеличит вашу выгоду при покупке путевки и подарит дополнительную скидку: 5% - именинникам, 10% - пенсионерам, 20% - членам профсоюзных организаций*.

Как получить кешбэк 20%:

  1. Зарегистрируйте карту «Мир» банка-участника в Программе лояльности платежной системы «Мир».

  2. Забронируйте и оплатите санаторно-курортную путевку с 25 августа до 10 сентября 2022 года.

  3. Заезжайте в санаторий в удобный период с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Минимальный срок пребывания в санатории — от четырех дней и трех ночей.

Бронируйте путевки по тел.: 8 (3852) 500 555.

Санаторий «Сосновый бор»

Алтайский край, Первомайский район,

с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Соцсети: «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники».


*Подробные условия акций, сроки проведения: на сайте sb22.ru и у менеджеров отдела продаж: https://sb22.ru на сайте мирпутешествий.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость