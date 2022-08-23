Оздоровление в санатории больше не бьёт по карману: оплачиваем путёвку, возвращаем кешбэк и отдыхаем

Санаторно-курортная карта не требуется.
В путевку включены: трехразовое питание + вечерний кефирный час и проживание (место в двухместном номере «Стандарт»). При цене 2 350 руб. в сутки с человека стоимость составит 23 500 руб. С учетом кешбэка — 18 800 руб.
Ваша выгода — 4 700 руб.
В путевку включены: трехразовое питание + вечерний кефирный час, лечение (три-четыре процедуры в день), проживание (место в двухместном номере «Стандарт»). При цене 3 250 руб. в сутки с человека стоимость путевки составит 32 500 руб. С учетом кешбэка — 26 000 руб.
Ваша выгода — 6 500 руб.!
Санаторий «Сосновый бор» увеличит вашу выгоду при покупке путевки и подарит дополнительную скидку: 5% - именинникам, 10% - пенсионерам, 20% - членам профсоюзных организаций*.
Как получить кешбэк 20%:
- Зарегистрируйте карту «Мир» банка-участника в Программе лояльности платежной системы «Мир».
- Забронируйте и оплатите санаторно-курортную путевку с 25 августа до 10 сентября 2022 года.
- Заезжайте в санаторий в удобный период с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Минимальный срок пребывания в санатории — от четырех дней и трех ночей.
Бронируйте путевки по тел.: 8 (3852) 500 555.
Санаторий «Сосновый бор»
Алтайский край, Первомайский район,
с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Соцсети: «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники».
*Подробные условия акций, сроки проведения: на сайте sb22.ru и у менеджеров отдела продаж: https://sb22.ru на сайте мирпутешествий.рф
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.