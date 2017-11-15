Почему имплантация зубов "за один день" растягивается на годы

Часто те, кто предлагают "зубы за один день", делают оговорку, что такая имплантация имеет целый ряд ограничений, и выполняют ее, только если "позволяет состояние кости" - то есть в идеальных условиях.

— Прекрасно, что все больше стоматологов обращают внимание на методы одноэтапной имплантации и пробуют выполнять подобные операции. Здорово, что сегодня зубы можно сделать за один в день не только в нашей клинике, пусть пока и не во всех случаях, - комментирует ситуацию главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер, который одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. - Я уверен, они придут к хорошим результатам, но на это потребуется время. Мне самому понадобились 7-8 лет и сотни операций, чтобы достичь достойного уровня. Как результат - сегодня мы не делаем оговорок на "состояние кости", выполняем операции одноэтапной имплантанции без костной пластики не только в идеальных условиях, но даже на атрофированных челюстях; помогаем людям, которых в других клиниках обрекли или на съемные протезы, или предложили им долгосрочные, многоэтапные операции с подсадками костной ткани. Единственная оговорка, которую по-честному делаем мы: имплантация по протоколу немедленной нагрузки применяется при отсутствии двух и более рядом стоящих зубов – это особенность технологии. При отсутствии одиночных зубов применяем классическую имплантацию, но также без костной пластики. Когда одиночные имплантаты устанавливаются в жевательной зоне, мы выполняем имплантацию с отсроченной нагрузкой, когда во фронтальной, эстетически важной зоне, сразу же устанавливаем коронки, чтобы пациент не испытывал дискомфорта по поводу своего внешнего вида.

— Почему вы остановились именно на этой технологии имплантации зубов?

— Имплантация по протоколу немедленной нагрузки позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур, дает пациентам возможность сэкономить время, деньги и нервы, избавляет их от неоправданных страхов и дискомфорта. Благодаря этой технологии за один день человек получает постоянные зубы и в этот же день может начать ими пользоваться! Такая имплантация способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Такая имплантация возвращает к полноценной жизни тех пациентов, которых раньше считали "безнадежными". Именно поэтому к нам едут пациенты со всей России, стран СНГ, Европы, Азии, США. У нас есть пациенты со всех континентов мира.

— Какие гарантии дает ваша клиника, есть какие-то особые условия для пациентов из других регионов?

— Качество услуг – это то, в чем наши пациенты могут быть уверены. На имплантацию мы даем гарантию три года, и прописываем это в договоре. После того, как врач объяснит, какую операцию необходимо выполнить и ее стоимость, наш пациент может быть уверен, что в дальнейшем эта сумма не изменится. Она будет зафиксирована в договоре и, если в процессе лечения обнаружится, что наш специалист при первом осмотре не все учел, клиника самостоятельно понесет эти расходы.

Ситуация "вылечили и забыли" также невозможна: откуда бы вы ни прибыли к нам, мы всегда будем с вами на связи. У каждого нашего пациента есть контакты доктора, к которому он может обратиться при необходимости в любое время дня и ночи, не зависимо от часового пояса – это условие также прописано в договоре.

Более того, мы создаем все условия для приезжих пациентов. Всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать и сколько заплатить – в дальнейшем стоимость имплантации не увеличится, она будет зафиксирована в договоре.

Международный центр имплантологии, клиника iDent

Адрес: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

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