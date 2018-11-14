Потратить все деньги и остаться без зубов: стоматолог-имплантолог рассказал правду об имплантации

Что же на самом деле ожидает человека после имплантации зубов, рассказал Михаил Тодер, хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent.
Работа бессрочная?
Михаил Тодер,
хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent:
Прежде всего, надо понимать, что безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось. Еще недавно одними из наиболее сложных считались операции по восстановлению зубного ряда пациентам с атрофией костной ткани. Но даже эти проблемы стоматологи давно научились преодолевать. Выполняя имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, мы помогаем даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике. Людям больше не приходится месяцами (или даже годами) проходить через череду неприятных операций и процедур — за один день (иногда два-три дня) они расстаются с зубными протезами, получают зубы и в тот же день могут начать ими пользоваться.
Имплантацию и тот тип конструкции, протезирования, которые мы выполняем, можно со всей уверенностью назвать бессрочными. Если вы выполняете рекомендации врача, соблюдаете гигиену, приезжаете на профилактические осмотры и, если у вас нет никаких кардинальных изменений в здоровье (например, некоторых видов серьезных заболеваний), то работа эта пожизненная.
Ответственность клиники — 100%
Михаил Тодер,
хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent:
Конструкция, которую мы ставим, во-первых, дает возможность пациенту практически сразу ею пользоваться и получать удовольствие от приема пищи. Во-вторых, предстоящая нагрузка заранее просчитывается и распределяется равномерно, что исключает перегрузки того или иного имплантата — это обеспечивает долгосрочность конструкции. И третье — даже при потере (отторжении) одного или двух имплантатов при тотальном протезировании на имплантатах бояться нечего: конструкция легко снимается, выполняется ревизия, коррекция, и работа возвращается на место. В период гарантийного обслуживания это все выполняется бесплатно. Но даже если имплантат выпадет после гарантийного периода, надо понимать, что это некритично: это не те расходы, которых стоит бояться.
Справка
Михаил Семенович Тодер более 20 лет работал в Израиле, проходил обучение передовым методам имплантации у признанных специалистов международного уровня в ведущих стоматологических центрах Германии, Франции, Израиля, США, и привез на родину последние достижения мировой дентальной имплантации.
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