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Потратить все деньги и остаться без зубов: стоматолог-имплантолог рассказал правду об имплантации

Имплантация зубов — услуга серьезная. Опасение потратить все сбережения на зубы и проходить с ними, условно говоря, пять лет, а потом снова все переделывать — одно из самых распространенных среди пациентов. Именно этот страх мешает многим людям раз и навсегда изменить свою жизнь.

Имплантацию и тот тип конструкции, протезирования, которые мы выполняем, можно со всей уверенностью назвать бессрочными.
Имплантацию и тот тип конструкции, протезирования, которые мы выполняем, можно со всей уверенностью назвать бессрочными.
архив Международного центра имплантологии iDent.

Что же на самом деле ожидает человека после имплантации зубов, рассказал Михаил Тодер, хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent.

Работа бессрочная?

Михаил Тодер,
хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent:

Прежде всего, надо понимать, что безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось. Еще недавно одними из наиболее сложных считались операции по восстановлению зубного ряда пациентам с атрофией костной ткани. Но даже эти проблемы стоматологи давно научились преодолевать. Выполняя имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, мы помогаем даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике. Людям больше не приходится месяцами (или даже годами) проходить через череду неприятных операций и процедур — за один день (иногда два-три дня) они расстаются с зубными протезами, получают зубы и в тот же день могут начать ими пользоваться.

Имплантацию и тот тип конструкции, протезирования, которые мы выполняем, можно со всей уверенностью назвать бессрочными. Если вы выполняете рекомендации врача, соблюдаете гигиену, приезжаете на профилактические осмотры и, если у вас нет никаких кардинальных изменений в здоровье (например, некоторых видов серьезных заболеваний), то работа эта пожизненная.

Ответственность клиники — 100%

Михаил Тодер,
хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent:

Конструкция, которую мы ставим, во-первых, дает возможность пациенту практически сразу ею пользоваться и получать удовольствие от приема пищи. Во-вторых, предстоящая нагрузка заранее просчитывается и распределяется равномерно, что исключает перегрузки того или иного имплантата — это обеспечивает долгосрочность конструкции. И третье — даже при потере (отторжении) одного или двух имплантатов при тотальном протезировании на имплантатах бояться нечего: конструкция легко снимается, выполняется ревизия, коррекция, и работа возвращается на место. В период гарантийного обслуживания это все выполняется бесплатно. Но даже если имплантат выпадет после гарантийного периода, надо понимать, что это некритично: это не те расходы, которых стоит бояться.

Справка

Михаил Семенович Тодер более 20 лет работал в Израиле, проходил обучение передовым методам имплантации у признанных специалистов международного уровня в ведущих стоматологических центрах Германии, Франции, Израиля, США, и привез на родину последние достижения мировой дентальной имплантации.

Международный центр имплантологии iDent

Адрес: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

Телефон: (383) 207−55−77

Е-mail: 2075577@ident-implant.ru

Сайт: www.ident-implant.ru

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