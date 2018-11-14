Потратить все деньги и остаться без зубов: стоматолог-имплантолог рассказал правду об имплантации

Что же на самом деле ожидает человека после имплантации зубов, рассказал Михаил Тодер, хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent.

Прежде всего, надо понимать, что безнадежных случаев в нашей сфере практически не осталось. Еще недавно одними из наиболее сложных считались операции по восстановлению зубного ряда пациентам с атрофией костной ткани. Но даже эти проблемы стоматологи давно научились преодолевать. Выполняя имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, мы помогаем даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике. Людям больше не приходится месяцами (или даже годами) проходить через череду неприятных операций и процедур — за один день (иногда два-три дня) они расстаются с зубными протезами, получают зубы и в тот же день могут начать ими пользоваться.

Имплантацию и тот тип конструкции, протезирования, которые мы выполняем, можно со всей уверенностью назвать бессрочными. Если вы выполняете рекомендации врача, соблюдаете гигиену, приезжаете на профилактические осмотры и, если у вас нет никаких кардинальных изменений в здоровье (например, некоторых видов серьезных заболеваний), то работа эта пожизненная.