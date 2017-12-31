Роспотребнадзор посоветовал россиянам начинать новогоднее застолье с салата

Специалисты утверждают, что самое оптимальное — съедать сначала салат, и только потом более сытные горячие блюда. При этом чем больше разных блюд будет за праздничным столом, тем выше станет нагрузка на пищеварительную систему.

Также санитарные врачи призывают не садиться за праздничный стол голодными и не пропускать приемы пищи в течение 31 декабря, пишет ТАСС. Приемы пищи лучше чередовать с активностью: прогулками, танцами и так далее.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует сократить число многокомпонентных блюд — они несут наибольший риск отравления. "Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций", — говорится в сообщении.