Для тех, кто ценит исключительный профессионализм и чуткое отношение к детям, в самом центре города, на пр. Красноармейском, 36, открылся новый филиал сети детских клиник «Здоровое поколение», специалисты которой вот уже более 10 лет профессионально заботятся о здоровье маленьких пациентов г. Барнаула и Алтайского края!