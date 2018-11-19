Все началось в далеком 2007 г. с небольшой детской клиники «Кроха», которая со временем «выросла» в полноценный современный консультативно-диагностический центр с широчайшим спектром услуг «Здоровое поколение«! В клинике принимают все необходимые узкие специалисты, среди которых кандидаты медицинских наук, доктора высшей квалификационной категории, члены профессиональных медицинских ассоциаций России, сформировавшие прекрасную команду единомышленников, которые не просто консультируют, а добиваются результата в лечении, основываясь на эффективных проверенных методах доказательной медицины.
На данный момент клиника «Здоровое поколение» является единственным в г. Барнауле детским медицинским центром, имеющим два полноценных отделения в разных районах нашего города.
Новый филиал на пр. Красноармейском, 36 оборудован современным педиатрическим, лор-кабинетом, УЗИ-кабинетом, оснащенным УЗИ-аппаратом экспертного класса, и кабинетом функциональной диагностики.
Предоставляются услуги процедурного кабинета со спектром диагностики более 1500 видов анализов, а также готовы оказать свою помощь специалисты кабинета малоинвазивной хирургии, где проводят манипуляции опытные детские хирурги.
Проводится вакцинация детей в соответствии с национальным календарем прививок, в том числе проба Манту и Диаскинтест. Важно отметить, что в работе используются только проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие импортные и отечественные препараты. Осмотр ребенка перед вакцинацией — бесплатно.
В клинике «Здоровое поколение» можно получить все необходимые справки и пройти медосмотр в детский сад или школу всего за 1 день в удобное для вас время!
Кроме того, есть ряд уникальных для нашего города комплексных услуг и абонементов: особой популярностью пользуется программа годового наблюдения «Патронаж детей первого года жизни», по которой на данный момент уже обслуживаются более 100 семей г. Барнаула.
«Здоровое поколение» — это профессиональная забота о здоровье каждой семьи!
- пр. Красноармейский, 36 (здание «Колизея» /напротив ТРК «Сити-центр»)
- ул. Власихинская, 81
Тел.: +7 (3852) 556−700 (единая справочная)
Сайт с онлайн-записью на прием к врачу: www.zp22.ru
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