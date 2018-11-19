Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье
33

Сеть детских клиник «Здоровое поколение» — теперь и в центре

Для тех, кто ценит исключительный профессионализм и чуткое отношение к детям, в самом центре города, на пр. Красноармейском, 36, открылся новый филиал сети детских клиник «Здоровое поколение», специалисты которой вот уже более 10 лет профессионально заботятся о здоровье маленьких пациентов г. Барнаула и Алтайского края!

Денис Сергеевич Фуголь, врач-гастроэнтеролог клиники «Здоровое поколение», к. м. н., специалист высшей квалификационной категории, член Союза педиатров России, член клуба экспертов по вопросам детского питания Научного центра здоровья детей РАМН.
Денис Сергеевич Фуголь, врач-гастроэнтеролог клиники «Здоровое поколение», к. м. н., специалист высшей квалификационной категории, член Союза педиатров России, член клуба экспертов по вопросам детского питания Научного центра здоровья детей РАМН.
Источник: архив клиники "Здоровое поколение"

Все началось в далеком 2007 г. с небольшой детской клиники «Кроха», которая со временем «выросла» в полноценный современный консультативно-диагностический центр с широчайшим спектром услуг «Здоровое поколение«! В клинике принимают все необходимые узкие специалисты, среди которых кандидаты медицинских наук, доктора высшей квалификационной категории, члены профессиональных медицинских ассоциаций России, сформировавшие прекрасную команду единомышленников, которые не просто консультируют, а добиваются результата в лечении, основываясь на эффективных проверенных методах доказательной медицины.

Выезд педиатра на дом и забор анализов на дому.
Выезд педиатра на дом и забор анализов на дому.
Источник: архив клиники «Здоровое поколение»

На данный момент клиника «Здоровое поколение» является единственным в г. Барнауле детским медицинским центром, имеющим два полноценных отделения в разных районах нашего города.

Игровая зона с мультиками для детей в новом филиале клиники «Здоровое поколение».
Игровая зона с мультиками для детей в новом филиале клиники «Здоровое поколение».
Источник: архив клиники «Здоровое поколение»
Холл клиники.
Холл клиники.
Источник: архив клиники «Здоровое поколение»
Удобная зона ожидания.
Удобная зона ожидания.
Источник: архив клиники «Здоровое поколение»
Большой аквариум в игровой зоне.
Большой аквариум в игровой зоне.
Источник: архив клиники «Здоровое поколение»
Новый филиал клиники «Здоровое поколение» по адресу пр. Красноармейский, 36 (здание «Колизея» /напротив ТРК «Сити-центр»).
Новый филиал клиники «Здоровое поколение» по адресу пр. Красноармейский, 36 (здание «Колизея» /напротив ТРК «Сити-центр»).
Источник: архив клиники «Здоровое поколение»
Пациенты клиники «Здоровое поколение».
Пациенты клиники «Здоровое поколение».
Источник: архив клиники «Здоровое поколение»

Новый филиал на пр. Красноармейском, 36 оборудован современным педиатрическим, лор-кабинетом, УЗИ-кабинетом, оснащенным УЗИ-аппаратом экспертного класса, и кабинетом функциональной диагностики.

Нескучное ожидание в лор-кабинете.
Нескучное ожидание в лор-кабинете.
Источник: архив клиники «Здоровое поколение»

Предоставляются услуги процедурного кабинета со спектром диагностики более 1500 видов анализов, а также готовы оказать свою помощь специалисты кабинета малоинвазивной хирургии, где проводят манипуляции опытные детские хирурги.

Проводится вакцинация детей в соответствии с национальным календарем прививок, в том числе проба Манту и Диаскинтест. Важно отметить, что в работе используются только проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие импортные и отечественные препараты. Осмотр ребенка перед вакцинацией — бесплатно.

Бесплатный осмотр ребенка перед вакцинацией.
Бесплатный осмотр ребенка перед вакцинацией.
Источник: архив клиники «Здоровое поколение»

В клинике «Здоровое поколение» можно получить все необходимые справки и пройти медосмотр в детский сад или школу всего за 1 день в удобное для вас время!

Кроме того, есть ряд уникальных для нашего города комплексных услуг и абонементов: особой популярностью пользуется программа годового наблюдения «Патронаж детей первого года жизни», по которой на данный момент уже обслуживаются более 100 семей г. Барнаула.

Мария Юрьевна Захарова, управляющая сетью детских клиник «Здоровое поколение».
Мария Юрьевна Захарова, управляющая сетью детских клиник «Здоровое поколение».
Источник: архив клиники «Здоровое поколение»

«Здоровое поколение» — это профессиональная забота о здоровье каждой семьи!

Адреса филиалов:
  • пр. Красноармейский, 36 (здание «Колизея» /напротив ТРК «Сити-центр»)
  • ул. Власихинская, 81

Тел.: +7 (3852) 556−700 (единая справочная)

Сайт с онлайн-записью на прием к врачу: www.zp22.ru

Instagram: @klinika_zp_22


Лицензия № ЛО-22−01−005037 от 29 июня 2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость