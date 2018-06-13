Шагаем к здоровью.

Грибок ногтей — деликатная проблема, которую не принято обсуждать с окружающими, но знакома она очень многим людям. К сожалению, онихомикоз относится к тому типу заболеваний, которыми легко заразиться (в саунах, бассейнах и других местах, где влажно, много народу и люди ходят босые), но трудно вылечить. И хоть грибок не оказывает влияния на организм в целом, но является крайне неприятной проблемой, ощутимо влияющей на качество жизни: человек стесняется разуваться при посторонних, об открытой обуви и красивом педикюре и речи не идет, и, что самое неприятное, он заразен для близких людей. Но есть и хорошие новости: при комплексном подходе, который применяется в клинике эстетической лазерной медицины "Евростиль", можно не только успешно справиться с проблемой, но и избежать терапии довольно тяжелыми препаратами, которые обычно применяются при таком диагнозе.

Специалисты "Евростиль" предлагают программу из 4 шагов к здоровым ногтям.

Шаг первый: диагностика В первую очередь берется анализ на наличие грибка. Если диагноз подтверждается, переходим к следующему этапу.

Шаг второй: педикюр На втором этапе поврежденный ноготь ждет механическая педикюрная обработка — это влияет на эффективность следующего этапа. Важно, что обработку проводят в клинике, что очень удобно для пациентов — нет необходимости дополнительно посещать педикюрный салон. Все этапы лечения в один прием в одном месте.

Шаг третий: лазер Наконец, наступает основной этап — лечение ногтей лазером. Лазер безболезненно и эффективно воздействует на ногтевое ложе, где и прячется грибок. Результат — рост здоровой ногтевой пластины. К сожалению, одним сеансом дело не обойдется, нужно пройти курс, в среднем для успешной борьбы с грибком требуется четыре процедуры лазерного лечения.

Шаг четвертый — домашний уход Стоит помнить, что это заболевание трудно лечится, и больному стоит проявить дисциплину: обязательно нужно следовать рекомендациям врача о домашнем и профилактическом уходе. Также нужно строго соблюдать правила гигиены в уходе не только за ногами, но и за обувью, в которой грибок может сохраняться. Кстати, пациентам не придется ходить по аптекам в поисках необходимых препаратов — все можно приобрести на месте. Дерматологи клиники составили оптимальный набор препаратов для домашнего ухода, которые повысят эффективность лечения.

Справка

"Офломил лак" — обладает широким противогрибковым спектром действия, проникает в ногтевую пластину и ногтевое ложе, обеспечивает профилактику грибковых поражений.

— обладает широким противогрибковым спектром действия, проникает в ногтевую пластину и ногтевое ложе, обеспечивает профилактику грибковых поражений. Косметическое масло австралийского чайного дерева — защищает, способствует быстрой регенерации.

— защищает, способствует быстрой регенерации. Arkada's Serum TC16 — коллагеновая сыворотка для лечения ногтей. Препарат имеет противогрибковое, антибактериальное действие. Это замечательный продукт, в котором соединились современные технологии и силы природы, поскольку основные активные вещества натурального происхождения: коллаген, глицерин и масло чайного дерева.

Клиника эстетической лазерной медицины "Евростиль": Адрес: ул. Анатолия, 35-а Телефон: (385-2) 53-55-33 Сайт: eurostyle-clinic.ru

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