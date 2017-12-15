Сноуборды, баня и фейерверк: проведите незабываемый Новый год на известном алтайском курорте

Если вы еще не решили, где провести Новый год — самое время задуматься над тем, чтобы встретить его в санатории "Рассветы над Бией". Что может быть лучше, чем несколько незабываемых дней на известном курорте в праздничной обстановке?
Сменить привычную домашнюю обстановку на праздничную жителям Алтайского края и соседних регионов предлагают в живописной местности на берегу реки Бии, рядом с месторождением минеральных вод "Серебряный ключ". Именно здесь находится санаторий "Рассветы над Бией". В этом живописном уголке каждый сможет провести время так, как ему хочется.
Заезд продлится с 30 декабря и по 2 января.
В новогоднюю ночь для всех отдыхающих накроют праздничный стол. Заскучать не дадут никому: гостей будут ждать игры, конкурсы, забавы, фейерверки и, конечно, главные гости торжества — Дед Мороз и Снегурочка. Праздничная программа продлится с 22.00 до 2.00.
Встретить Новый год свежим и обновленным поможет теплый бассейн с минеральной водой и жаркая баня с ледяной прорубью.
После встречи Нового года, можно остаться на все каникулы или даже на 14 дней, и посвятить это время укреплению здоровья.
К услугам отдыхающих санаторий "Рассветы над Бией" предлагает минеральные, травяные, вихревые, пантовые ванны, бассейн и кабинет спелеотерапии, услуги массажа, SPA-салона, фитобар, баню. На свежем воздухе можно будет заняться ультрамодным видом физической активности — скандинавской ходьбой.
А чтобы не запутаться в многообразии услуг, лучше воспользоваться оздоровительными программами, адаптированными для разных случаев: "Женское здоровье", "Мужское здоровье", "Детский оздоровительный отдых", "Формула здоровья", "Зеленая линия" (контроль веса).
Любителям размеренного отдыха обязательно понравится заснеженный сосновый бор, где можно прогуляться и почувствовать себя героем новогодней сказки. Те, кто предпочитает проводить время более активно, смогут покататься на горных лыжах, санках-бубликах, сноубордах, поиграть в снежки.
В качестве развлечений предлагает все многообразие услуг горнолыжного комплекса, подледную рыбалку, прогулки по лесу и кормление белок с рук, настольный теннис, бильярд и шашлыки на свежем воздухе на кемпинговых площадках.
Встречайте Новый год активно и с пользой!
Адрес курорта: 659352, Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир.
Телефоны: 8 (3854) 383-401, 383-464, +7 (961) 977-88-98.
E-mail: info@rassvety.ru
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