Сноуборды, баня и фейерверк: проведите незабываемый Новый год на известном алтайском курорте

Проведите незабываемый Новый год! Фото : архив санатория "Рассветы над Бией". Проведите незабываемый Новый год! Фото : архив санатория "Рассветы над Бией".

Сменить привычную домашнюю обстановку на праздничную жителям Алтайского края и соседних регионов предлагают в живописной местности на берегу реки Бии, рядом с месторождением минеральных вод "Серебряный ключ". Именно здесь находится санаторий "Рассветы над Бией". В этом живописном уголке каждый сможет провести время так, как ему хочется.

Заезд продлится с 30 декабря и по 2 января.

В новогоднюю ночь для всех отдыхающих накроют праздничный стол. Заскучать не дадут никому: гостей будут ждать игры, конкурсы, забавы, фейерверки и, конечно, главные гости торжества — Дед Мороз и Снегурочка. Праздничная программа продлится с 22.00 до 2.00.

Встретить Новый год свежим и обновленным поможет теплый бассейн с минеральной водой и жаркая баня с ледяной прорубью.

После встречи Нового года, можно остаться на все каникулы или даже на 14 дней, и посвятить это время укреплению здоровья.

К услугам отдыхающих санаторий "Рассветы над Бией" предлагает минеральные, травяные, вихревые, пантовые ванны, бассейн и кабинет спелеотерапии, услуги массажа, SPA-салона, фитобар, баню. На свежем воздухе можно будет заняться ультрамодным видом физической активности — скандинавской ходьбой.

А чтобы не запутаться в многообразии услуг, лучше воспользоваться оздоровительными программами, адаптированными для разных случаев: "Женское здоровье", "Мужское здоровье", "Детский оздоровительный отдых", "Формула здоровья", "Зеленая линия" (контроль веса).

Любителям размеренного отдыха обязательно понравится заснеженный сосновый бор, где можно прогуляться и почувствовать себя героем новогодней сказки. Те, кто предпочитает проводить время более активно, смогут покататься на горных лыжах, санках-бубликах, сноубордах, поиграть в снежки.

В качестве развлечений предлагает все многообразие услуг горнолыжного комплекса, подледную рыбалку, прогулки по лесу и кормление белок с рук, настольный теннис, бильярд и шашлыки на свежем воздухе на кемпинговых площадках.

Встречайте Новый год активно и с пользой!