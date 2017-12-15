Здоровье

Сноуборды, баня и фейерверк: проведите незабываемый Новый год на известном алтайском курорте

Сегодня, 13:46.
Здоровье

Если вы еще не решили, где провести Новый год — самое время задуматься над тем, чтобы встретить его в санатории "Рассветы над Бией". Что может быть лучше, чем несколько незабываемых дней на известном курорте в праздничной обстановке?

Сменить привычную домашнюю обстановку на праздничную жителям Алтайского края и соседних регионов предлагают в живописной местности на берегу реки Бии, рядом с месторождением минеральных вод "Серебряный ключ". Именно здесь находится санаторий "Рассветы над Бией". В этом живописном уголке каждый сможет провести время так, как ему хочется.

Проведите незабываемый Новый год!
Проведите незабываемый Новый год!

Заезд продлится с 30 декабря и по 2 января.

В новогоднюю ночь для всех отдыхающих накроют праздничный стол. Заскучать не дадут никому: гостей будут ждать игры, конкурсы, забавы, фейерверки и, конечно, главные гости торжества — Дед Мороз и Снегурочка. Праздничная программа продлится с 22.00 до 2.00.

Встретить Новый год свежим и обновленным поможет теплый бассейн с минеральной водой и жаркая баня с ледяной прорубью.

Проведите незабываемый Новый год!
Проведите незабываемый Новый год!

После встречи Нового года, можно остаться на все каникулы или даже на 14 дней, и посвятить это время укреплению здоровья.

Проведите незабываемый Новый год!
Проведите незабываемый Новый год!

К услугам отдыхающих санаторий "Рассветы над Бией" предлагает минеральные, травяные, вихревые, пантовые ванны, бассейн и кабинет спелеотерапии, услуги массажа, SPA-салона, фитобар, баню. На свежем воздухе можно будет заняться ультрамодным видом физической активности — скандинавской ходьбой.

Проведите незабываемый Новый год!
Проведите незабываемый Новый год!

А чтобы не запутаться в многообразии услуг, лучше воспользоваться оздоровительными программами, адаптированными для разных случаев: "Женское здоровье", "Мужское здоровье", "Детский оздоровительный отдых", "Формула здоровья", "Зеленая линия" (контроль веса).

Проведите незабываемый Новый год!
Проведите незабываемый Новый год!

Любителям размеренного отдыха обязательно понравится заснеженный сосновый бор, где можно прогуляться и почувствовать себя героем новогодней сказки. Те, кто предпочитает проводить время более активно, смогут покататься на горных лыжах, санках-бубликах, сноубордах, поиграть в снежки.

Проведите незабываемый Новый год!
Проведите незабываемый Новый год!

В качестве развлечений предлагает все многообразие услуг горнолыжного комплекса, подледную рыбалку, прогулки по лесу и кормление белок с рук, настольный теннис, бильярд и шашлыки на свежем воздухе на кемпинговых площадках.

Проведите незабываемый Новый год!
Проведите незабываемый Новый год!

Встречайте Новый год активно и с пользой!

Санаторий "Рассветы над Бией"

Адрес курорта: 659352, Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир.
Телефоны: 8 (3854) 383-401, 383-464, +7 (961) 977-88-98.

Сайт: www.rassvety.ru
E-mail: info@rassvety.ru

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