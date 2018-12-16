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Здоровье
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Как состояние здоровья человека можно диагностировать по цвету его языка

Ученые разработали методику диагностики состояния человеческого организма по цвету языка, пишет Dni24.com. Медики, участвовавшие в исследовании, советуют проводить осмотр этого органа, чтобы выявить проблемы, имеющиеся у пациента.

Мороженое, эротика.
Мороженое, эротика.
СС0

Что говорит цвет языка

  • Если язык имеет бледно-розовый оттенок, значит он здоров.
  • Легкое белое покрытие на языке является нормальным.
  • Полностью белый оттенок может означать грибок, обезвоженность, грипп. Такой цвет также может появляться вследствие курения.
  • Язык может пожелтеть, если у человека имеются проблемы с печенью, желудком либо прочими органами пищеварительной системы.
  • Коричневый оттенок может появляться от никотина или кофе.
  • Курение может вызывать почернение языка и даже его волосатость.
  • Если наблюдается нехватка витамина B12 либо фолиевой кислоты, язык становится красным.
  • Синий и фиолетовый цвет возникают, если сердечно-сосудистая система имеет проблемы.

По словам экспертов, нужно регулярно осуществлять чистку полости рта. За счёт этого убираются бактерии, которые меняют оттенок языка.

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