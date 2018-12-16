Как состояние здоровья человека можно диагностировать по цвету его языка

Что говорит цвет языка
- Если язык имеет бледно-розовый оттенок, значит он здоров.
- Легкое белое покрытие на языке является нормальным.
- Полностью белый оттенок может означать грибок, обезвоженность, грипп. Такой цвет также может появляться вследствие курения.
- Язык может пожелтеть, если у человека имеются проблемы с печенью, желудком либо прочими органами пищеварительной системы.
- Коричневый оттенок может появляться от никотина или кофе.
- Курение может вызывать почернение языка и даже его волосатость.
- Если наблюдается нехватка витамина B12 либо фолиевой кислоты, язык становится красным.
- Синий и фиолетовый цвет возникают, если сердечно-сосудистая система имеет проблемы.
По словам экспертов, нужно регулярно осуществлять чистку полости рта. За счёт этого убираются бактерии, которые меняют оттенок языка.