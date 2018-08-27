Сотрудник Алтай-Кокса провел в Заринске День донора

Финалист конкурса «Молодой лидер» Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК), Иван Кандауров, организовал в Заринске акцию «День донора». Мероприятие прошло при финансовой поддержке социального партнера НЛМК, благотворительного фонда «Милосердие».

Фонд «Милосердие» реализует программу «Стальное дерево». Конкурсная комиссия рассматривает проекты, направленные на улучшение качества жизни. Победители получают гранты до 300 тыс. рублей.

Средства фонда помогли Ивану воплотить его проект в масштабах города — пополнить банк крови почти на 153 литра. Мобильная станция переливания краевой службы крови работала на территории заринской городской больницы два дня. Организационную поддержку оказали медики Заринска, они помогали донорам заполнять анкеты, оценивали состояние их здоровья. Волонтеры вручали участникам дневник донора с памяткой о правилах сдачи крови и календарем донации, а также памятные подарки. Желающие фотографировались в тематической фотозоне.

День донора в Заринске Фото: архив ОАО «Алтай-Кокс»

В акции приняли участие более 380 человек. На призыв молодого лидера откликнулись сотрудники Алтай-Кокса и другие жители Заринска. Почти половину доноров в этот день составили работники других городских предприятий.

Восемь финалистов конкурса «Молодой лидер Алтай-Кокса» представили свои инициативы конкурсной комиссии «Стального дерева» и администрации Заринска. На средства фонда в городе обустроят детские и спортивные площадки, отремонтируют актовый зал в общежитии для пожилых людей, обновят спортивный инвентарь в детском доме.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com