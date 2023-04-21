Сотрудников роддома при краевой больнице в Барнауле отправили в простой

Всех сотрудников барнаульского роддома при краевой больнице скорой медицинской помощи № 2 отправили в простой 8 апреля.

Более сотни медспециалистов оказались в подвешенном состоянии. Сотрудники давно уверены, что роддом при больнице хотят закрыть, передает «Толк».

После появление «ДАРа» тяжелых рожениц везут туда, а палаты в БСМП № 2 пустуют — раньше это была их ниша.

Ранее главврач Александр Берестенников уверял, что ликвидацию роддома не планируют. Все ждали новую маршрутизацию беременных, после которой поток пациенток должен был вырасти, но вместо этого роддом лишили работы.

Больница. Медицина. unsplash.com

Оказалось, главврач БСМП № 2 обратился с заявлением о кадровом дефиците в учреждении. В связи с этим в минздраве региона издали приказ, по которому в больницу больше не возят рожениц — до решения кадрового вопроса.

При этом медикам выплачивают две трети оклада, а не зарплаты, как положено, если сотрудники не виноваты в простое.

Некоторые сотрудники уже ушли в отпуск с последующим увольнением, не выдержав морального и финансового давления.

По словам неонатолога высшей категории Елены Красноружских, больница потеряла уже более 50 специалистов. А узкопрофильные врачи, те же неонатологи, не могут найти свободных ставок в Барнауле.

Сотрудники написали заявление в трудовую инспекцию и прокуратуру. Медики считают, что роддом, несколько десятилетий принимавший тяжелых беременных, нельзя закрывать.

Ранее в барнаульском роддоме № 2 рассказали, как отмечают Всемирную неделю грудного вскармливания.