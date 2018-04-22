Созданы первые безопасные противозачаточные для мужчин

В исследовании идет речь про органическое соединение EP055. Оно связывает белок EPPIN на поверхности мужских половых клеток. Это снижает активность сперматозоидов, и как следствие — вероятность зачатия, рассказал руководитель группы исследователей Майкл О’Рэнд.

Ученые испытали вещество на группе самцов макаки-резус. Через 30 часов после инъекций EP055 половые клетки животных потеряли подвижность. При этом ученые не зафиксировали негативных эффектов. До этого исследования выявляли побочные эффекты у мужских противозачаточных — они приводили к частому сердцебиению, депрессии и другим проблемам.

Однако эффективность средства для людей еще предстоит доказать. Также ученые работают над тем, чтобы вещество можно было принимать в удобном виде — например, в таблетках.

Пока основными видами мужской контрацепции являются презервативы и вазэктомия.