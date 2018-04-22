Созданы первые безопасные противозачаточные для мужчин

Американские ученые нашли вещество, которое можно использовать в производстве противозачаточных таблеток для мужчин. Средство уже опробовали на обезьянах — исследователи не обнаружили побочных эффектов. Об открытии написало издание Science Daily со ссылкой на статью в научном журнале PLOS ONE.
В исследовании идет речь про органическое соединение EP055. Оно связывает белок EPPIN на поверхности мужских половых клеток. Это снижает активность сперматозоидов, и как следствие — вероятность зачатия, рассказал руководитель группы исследователей Майкл О’Рэнд.
Ученые испытали вещество на группе самцов макаки-резус. Через 30 часов после инъекций EP055 половые клетки животных потеряли подвижность. При этом ученые не зафиксировали негативных эффектов. До этого исследования выявляли побочные эффекты у мужских противозачаточных — они приводили к частому сердцебиению, депрессии и другим проблемам.
Однако эффективность средства для людей еще предстоит доказать. Также ученые работают над тем, чтобы вещество можно было принимать в удобном виде — например, в таблетках.
Пока основными видами мужской контрацепции являются презервативы и вазэктомия.
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