Здоровье

Суперпредложение – осталось 13 номеров в санатории "Родник Алтая"

Сегодня, 13:07.
Здоровье

Середина декабря, а вы еще не знаете, куда бы отправиться всей семьей на Новый год или Рождество? Санаторий "Родник Алтая" спешит напомнить, что осталось всего 2 номера на Новый год и 11 номеров на Рождество, вы еще можете успеть забронировать свою путевку!

Фото : архив санатория "Родник Алтая".

Уникальное предложение от "Родника Алтая" на Рождество - есть заезды от 3-х дней с 5 января 2018 года! В путевку включен рождественский ужин, концертная программа для взрослых и детский праздник для маленьких гостей.

Небольшие каникулы в начале нового года – это, это не только праздники, но прекрасная возможность восстановить силы и здоровье перед новым хороводом событий и свершений. Всего за 3-5 дней вы отдохнете всей семьей и можете пройти экспресс-курс оздоровительных процедур.


Чтобы отдохнуть и подзарядить свои аккумуляторы на новый год, вам нужно совершить 3 простых действия:

  1. Позвонить по телефону 8-800-100-99-98 или оставить заявку на сайте родник-алтая.рф
  2. Успеть оплатить бронь.
  3. Собрать вещи на всю семью.

Все остальное продумал за вас санаторий "Родник Алтая":

  • проживание в комфортабельных номерах,
  • трехразовое питание,
  • безлимит угощений в кофейне санатория
  • 4 бесплатных экскурсии и развлечения на каждый день,
  • бассейн, финская сауна и турецкий хамам входит в ежедневную программу по любой путевке,
  • и самое главное – настоящий рождественский ужин и концертная программа для взрослых и детей!


Успейте забронировать свою путевку! Отдых от 3 дней всего от 16 350 руб.*

*Стоимость рассчитана на одного взрослого человека по путевке "Активный отдых" в двухместном стандартном номере на 3 дня в период с 01.01.2018 по 09.01.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВРАЧОМ

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