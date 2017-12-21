Суперпредложение – осталось 13 номеров в санатории "Родник Алтая"

Уникальное предложение от "Родника Алтая" на Рождество - есть заезды от 3-х дней с 5 января 2018 года! В путевку включен рождественский ужин, концертная программа для взрослых и детский праздник для маленьких гостей.

Небольшие каникулы в начале нового года – это, это не только праздники, но прекрасная возможность восстановить силы и здоровье перед новым хороводом событий и свершений. Всего за 3-5 дней вы отдохнете всей семьей и можете пройти экспресс-курс оздоровительных процедур.



Чтобы отдохнуть и подзарядить свои аккумуляторы на новый год, вам нужно совершить 3 простых действия:

Позвонить по телефону 8-800-100-99-98 или оставить заявку на сайте родник-алтая.рф Успеть оплатить бронь. Собрать вещи на всю семью.

Все остальное продумал за вас санаторий "Родник Алтая":

проживание в комфортабельных номерах,

трехразовое питание,

безлимит угощений в кофейне санатория

4 бесплатных экскурсии и развлечения на каждый день,

бассейн, финская сауна и турецкий хамам входит в ежедневную программу по любой путевке,

и самое главное – настоящий рождественский ужин и концертная программа для взрослых и детей!



Успейте забронировать свою путевку! Отдых от 3 дней всего от 16 350 руб.*

*Стоимость рассчитана на одного взрослого человека по путевке "Активный отдых" в двухместном стандартном номере на 3 дня в период с 01.01.2018 по 09.01.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВРАЧОМ