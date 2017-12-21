Суперпредложение – осталось 13 номеров в санатории "Родник Алтая"

Середина декабря, а вы еще не знаете, куда бы отправиться всей семьей на Новый год или Рождество? Санаторий "Родник Алтая" спешит напомнить, что осталось всего 2 номера на Новый год и 11 номеров на Рождество, вы еще можете успеть забронировать свою путевку!
Уникальное предложение от "Родника Алтая" на Рождество - есть заезды от 3-х дней с 5 января 2018 года! В путевку включен рождественский ужин, концертная программа для взрослых и детский праздник для маленьких гостей.
Небольшие каникулы в начале нового года – это, это не только праздники, но прекрасная возможность восстановить силы и здоровье перед новым хороводом событий и свершений. Всего за 3-5 дней вы отдохнете всей семьей и можете пройти экспресс-курс оздоровительных процедур.
Чтобы отдохнуть и подзарядить свои аккумуляторы на новый год, вам нужно совершить 3 простых действия:
- Позвонить по телефону 8-800-100-99-98 или оставить заявку на сайте родник-алтая.рф
- Успеть оплатить бронь.
- Собрать вещи на всю семью.
Все остальное продумал за вас санаторий "Родник Алтая":
- проживание в комфортабельных номерах,
- трехразовое питание,
- безлимит угощений в кофейне санатория
- 4 бесплатных экскурсии и развлечения на каждый день,
- бассейн, финская сауна и турецкий хамам входит в ежедневную программу по любой путевке,
- и самое главное – настоящий рождественский ужин и концертная программа для взрослых и детей!
Успейте забронировать свою путевку! Отдых от 3 дней всего от 16 350 руб.*
*Стоимость рассчитана на одного взрослого человека по путевке "Активный отдых" в двухместном стандартном номере на 3 дня в период с 01.01.2018 по 09.01.2018 г.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВРАЧОМ