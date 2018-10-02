От барнаульской детской поликлиники № 9 требуют вернуть 50 млн рублей

Детская городская поликлиника № 9 (Барнаул) требует в арбитраже признать недействительными два акта проверки территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС), потребовавшего от медучреждения вернуть более 50 млн рублей и уплатить огромные штрафы. В фонде считают, что больница, сделав ремонт, нецелевым образом израсходовала средства.

О долгожданном ремонте зданий и помещений детской поликлиники в Барнауле сообщили СМИ в начале 2017 года. Ремонт был завершен. Однако затем ТФОМС провел тематические проверки. И выяснил, что на него были израсходованы страховые средства, а это — их нецелевое использование. Фонд потребовал их вернуть и уплатить штраф —10% от возвращаемой суммы.

Детская поликлиника № 9 оспаривает в арбитражному суде два акта проверки, проведенной ТФОМСом. Согласно одному из них медучреждение должно вернуть в бюджет фонда 31 млн рублей и уплатить штраф 3,1 млн рублей за использование не по целевому назначению средств, перечисленных ей по договорам на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медстрахованию.

Согласно другому акту сумма, подлежащая возврату, немного меньше: 20,5 млн рублей и 2 млн штраф. Основания те же: использование страховых денег не по целевому назначению — на ремонт.

По ходатайству поликлиники действие актов ТФОМСа суд приостановил до вынесения решения по делу, так как взыскание задолженности и штрафа до суда может сильно навредить деятельности поликлиники, оказывающей медицинские услуги детям.

Для этого она закупает лекарства, оплачивает коммунальные и эксплуатационные услуги, выплачивает зарплату. Если поликлиника сразу исполнит акт ТФОМСа, она не сможет делать ничего из этого. А это вызовет социальную напряжённость, претензии и иски, указывают материалы арбитража.

Ближайшие по времени заседания суда по обоим делам назначены на 11 и 17 октября.