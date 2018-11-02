Таких цен вы еще не видели: отдохни в ноябре в Белокурихе всего за 4650 рублей за двоих

Только в ноябре цена путевки с лечением составит всего 4650 рублей в сутки на двоих.
Что входит в эту цену?
- проживание в номере «Стандарт»
- 2-х разовое питание (завтрак; обед/ужин — на выбор)
- набор процедур по любой из наших программ (кроме программы «Легкая стройность»).
Если нужен номер побольше, можно рассмотреть другие категории. Например, в «Стандарт плюс»: это же предложение будет стоить 4 850 рублей на двоих в сутки. В «Люксе «- 6300 рублей.
А если хочется приехать одному? Пожалуйста! Одноместное размещение в номере «Стандарт» с 3-разовым питанием и лечением в период акции будет стоить 4450 рублей в сутки, а в «Стандарт плюсе" — 4650 рублей.
Приобретая путевку по акции, Вы получаете все услуги санатория наивысшего качества: современные процедуры, вкусные блюда, уютный отдых по-домашнему, прекрасный воздух и волшебные виды курорта Белокуриха!
Чтобы воспользоваться нашими супер-ценами, нужно поторопиться — предложение ограничено!
Все подробности и условия акции можно узнать по телефонам: 8−800−700−9965 или 8−913−919−9138.
Наш сайт — belokur.ru/sale
Мы в Инстаграм instagram.com/sanbelokur
*Сроки проведения акции — с 1 по 30 ноября 2018 года. Предложение действительно при условии покупки путевки от 7 дней. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Цены действительны на момент публикации. Предложение ограничено.