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Таких цен вы еще не видели: отдохни в ноябре в Белокурихе всего за 4650 рублей за двоих

Кто из нас не мечтает получить такое выгодное предложение, от которого невозможно отказаться? А если оно касается здоровья? Санаторий «Белокуръ» готов вас удивить.

Санаторий «Белокуръ»
Санаторий «Белокуръ»
архив Санатория «Белокуръ»

Только в ноябре цена путевки с лечением составит всего 4650 рублей в сутки на двоих.

Что входит в эту цену?

  • проживание в номере «Стандарт»
  • 2-х разовое питание (завтрак; обед/ужин — на выбор)
  • набор процедур по любой из наших программ (кроме программы «Легкая стройность»).

Если нужен номер побольше, можно рассмотреть другие категории. Например, в «Стандарт плюс»: это же предложение будет стоить 4 850 рублей на двоих в сутки. В «Люксе «- 6300 рублей.

А если хочется приехать одному? Пожалуйста! Одноместное размещение в номере «Стандарт» с 3-разовым питанием и лечением в период акции будет стоить 4450 рублей в сутки, а в «Стандарт плюсе" — 4650 рублей.

Приобретая путевку по акции, Вы получаете все услуги санатория наивысшего качества: современные процедуры, вкусные блюда, уютный отдых по-домашнему, прекрасный воздух и волшебные виды курорта Белокуриха!

Чтобы воспользоваться нашими супер-ценами, нужно поторопиться — предложение ограничено!

Все подробности и условия акции можно узнать по телефонам: 8−800−700−9965 или 8−913−919−9138.

Наш сайт — belokur.ru/sale

Мы в Инстаграм instagram.com/sanbelokur

*Сроки проведения акции — с 1 по 30 ноября 2018 года. Предложение действительно при условии покупки путевки от 7 дней. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Цены действительны на момент публикации. Предложение ограничено.

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