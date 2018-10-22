Центр доктора Бубновского приглашает на День открытых дверей

27 октября в 15.00 в Центре доктора Бубновского пройдет День открытых дверей. Здесь можно будет познакомиться с уникальной методикой лечения и профилактики заболеваний позвоночника и суставов.

Без лекарств и операций: где в Барнауле можно восстановить позвоночник. архив Центра доктора Бубновского