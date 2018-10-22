Центр доктора Бубновского приглашает на День открытых дверей

Специалисты Центра расскажут об опорно-двигательном аппарате человека и ответят на все вопросы гостей.
В Центре доктора Бубновского используется современная кинезитерапия — метод восстановления здоровья при помощи движения, без использования медикаментов, корсетов и хирургического вмешательства. Кинезитерапия — уникальная, запатентованная разработка доктора медицинских наук Сергея Бубновского.
Всем, кто придет на День открытых дверей, предложат бесплатно сделать три-пять упражнений на реабилитационном оборудовании. Среди гостей разыграют книгу Бубновского, бесплатную консультацию и бесплатный лечебный цикл.
Что лечат в Центре доктора Бубновского
- Межпозвонковая грыжа всех отделов позвоночника.
- Боль в плече, руке, шее, спине, суставах.
- Артриты и артрозы крупных суставов (коксартроз, гонартроз, ПЛП).
- Мышечная недостаточность.
- Так же здесь помогают значительно улучшить состояние здоровья и качество жизни при подагре, боли в стопе, остеопорозе, болезни Бехтерева, опущении внутренних органов.
Адрес: ул. Пролетарская, 124
Запись по телефону:
Сайт: www.bubnovsky.org/centers/barnaul
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия: ЛО-22−01−004447