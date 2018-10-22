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Центр доктора Бубновского приглашает на День открытых дверей

27 октября в 15.00 в Центре доктора Бубновского пройдет День открытых дверей. Здесь можно будет познакомиться с уникальной методикой лечения и профилактики заболеваний позвоночника и суставов.

Без лекарств и операций: где в Барнауле можно восстановить позвоночник.
Без лекарств и операций: где в Барнауле можно восстановить позвоночник.
архив Центра доктора Бубновского

Специалисты Центра расскажут об опорно-двигательном аппарате человека и ответят на все вопросы гостей.

В Центре доктора Бубновского используется современная кинезитерапия — метод восстановления здоровья при помощи движения, без использования медикаментов, корсетов и хирургического вмешательства. Кинезитерапия — уникальная, запатентованная разработка доктора медицинских наук Сергея Бубновского.

Всем, кто придет на День открытых дверей, предложат бесплатно сделать три-пять упражнений на реабилитационном оборудовании. Среди гостей разыграют книгу Бубновского, бесплатную консультацию и бесплатный лечебный цикл.

Что лечат в Центре доктора Бубновского

  • Межпозвонковая грыжа всех отделов позвоночника.
  • Боль в плече, руке, шее, спине, суставах.
  • Артриты и артрозы крупных суставов (коксартроз, гонартроз, ПЛП).
  • Мышечная недостаточность.
  • Так же здесь помогают значительно улучшить состояние здоровья и качество жизни при подагре, боли в стопе, остеопорозе, болезни Бехтерева, опущении внутренних органов.
Центр доктора Бубновского

Адрес: ул. Пролетарская, 124

Запись по телефону: 8 (385) 253-24-88 (количество мест ограничено)

Сайт: www.bubnovsky.org/centers/barnaul

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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия: ЛО-22−01−004447 от 27.01.2017 г.

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