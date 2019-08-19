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19 августа

Ученые: чем опасен загрязненный городской воздух и где в городе лучше поселиться

Новое американское исследование показало, что загрязненный городской воздух может вызывать такие же заболевания легких, как и курение по 20 сигарет в день в течение 29 лет. В связи с этим ученые говорят, что одно из самых опасных для проживания мест в городе — вблизи автострады, сообщает «Медпортал».

Автомобили зимой. Снегопад. Выхлопные газы.
Автомобили зимой. Снегопад. Выхлопные газы.
Михаил Хаустов

Что изучали

Ученые попытались понять, что является причиной роста числа хронических заболеваний нижних дыхательных путей — таких как эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), хронический бронхит и астма.

В ходе исследования наблюдали за 7071 взрослым в течение 10 лет. Участниками исследования были взрослые американцы в возрасте от 45 до 84 лет, проживающие в шести крупнейших городах страны, включая Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес.

Что измерили

Ученые измерили уровни мелкодисперсных частиц, оксида азота, черного углерода и озона за пределами жилья участников.

Затем участникам сделали в общей сложности около 15 000 компьютерных томограмм (КТ) сердца и легких, а также анализы на функциональные возможности легких. Томограммы показали, что длительное воздействие загрязненного воздуха связано с ростом эмфиземы.

Бийск в дымке, июль 2019.
Бийск в дымке, июль 2019.
vk.com/biysk_all

Что получили

Воздействие четырех основных загрязнителей воздуха в городах увеличивает вероятность развития разных типов заболеваний легких, прежде всего эмфиземы. Основным источником загрязнения ученые называют приземный озон, который полезен в верхних слоях атмосферы, но вреден в нижних.

В районах с высоким уровнем концентрации этого газа в воздухе был выявлен такой рост заболеваемости эмфиземой, как если бы все жители этих районов курили по пачке сигарет в день в течение 29 лет.

«Мы были удивлены, увидев, какое сильное влияние загрязнение воздуха оказало на развитие эмфиземы легких. Оно сопоставимо с последствиями от курения сигарет, которое на сегодняшний день считается основной из известных причин эмфиземы», — отметил доктор Джоэл Кауфман (Joel Kaufman) из Университета Вашингтона.

Туман. Дымка. Смог.
Туман. Дымка. Смог.
СС0

Где опаснее жить

Но не все жители городов страдают от воздействия загрязненного воздуха в одинаковой степени. Наибольшей опасности подвергаются обитатели бедных районов, проживающие вблизи крупных автострад.

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