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Здоровье

Ученые рассказали, чем питаться, чтобы победить стресс и депрессию

Австралийские ученые из Университета Маккуори в Сиднее предоставили новые свидетельства того, что большое количество фруктов и овощей в диете и ограничение продуктов с высокой степенью обработки серьезно уменьшают симптомы депрессии, рассказывает «Медицинский портал».

Салат с орехами
Салат с орехами
СС0

Ученые исследовали питание двух групп молодых людей. Одна придерживалась средиземноморской диеты, другая была контрольной.

Что если испытуемые?

  • Они если на шесть порций фруктов и овощей в неделю больше по сравнению с контрольной группой.
  • Они потребляли в день по три порции зерновых, белка (нежирного мяса, яиц, тофу и бобовых), молочных продуктов без сахара в неделю.
  • В район входили по три столовые ложки орехов и семян, а также две столовые ложки оливкового масла, три порции рыбы в неделю.
  • В блюда добавляли специи, включая куркуму и корицу.

Для оценки их психического здоровья использовали анкеты. Оказалось, у тех, кто был на диете, уровень депрессии от «глубокой» снизился до «умеренной», также снизился уровень тревоги и стресса.

Фрукты. овощи. орехи
Фрукты. овощи. орехи
СС0

В контрольной группе участников, питание которых не изменилось (высокое содержание рафинированных углеводов, обработанных и сладких продуктов и напитков), показатели депрессии остались прежними — в диапазоне «средней тяжести».

Возможно, дело в таком факторе риска депрессии, как воспалительные процессы в организме — продукты с высокой степенью обработки увеличивают воспаление, — отметил один из авторов исследования.

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