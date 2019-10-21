Ученые рассказали, чем питаться, чтобы победить стресс и депрессию

Австралийские ученые из Университета Маккуори в Сиднее предоставили новые свидетельства того, что большое количество фруктов и овощей в диете и ограничение продуктов с высокой степенью обработки серьезно уменьшают симптомы депрессии, рассказывает «Медицинский портал».

Ученые исследовали питание двух групп молодых людей. Одна придерживалась средиземноморской диеты, другая была контрольной.

Что если испытуемые?

Они если на шесть порций фруктов и овощей в неделю больше по сравнению с контрольной группой.

порций фруктов и овощей в неделю больше по сравнению с контрольной группой. Они потребляли в день по три порции зерновых , белка ( нежирного мяса , яиц , тофу и бобовых), молочных продуктов без сахара в неделю.

белка нежирного мяса яиц тофу и бобовых), молочных продуктов без сахара в неделю. В район входили по три столовые ложки орехов и семян , а также две столовые ложки оливкового масла , три порции рыбы в неделю .

а также две столовые ложки оливкового масла три порции рыбы . В блюда добавляли специи , включая куркуму и корицу.

Для оценки их психического здоровья использовали анкеты. Оказалось, у тех, кто был на диете, уровень депрессии от «глубокой» снизился до «умеренной», также снизился уровень тревоги и стресса.

Фрукты. овощи. орехи СС0

В контрольной группе участников, питание которых не изменилось (высокое содержание рафинированных углеводов, обработанных и сладких продуктов и напитков), показатели депрессии остались прежними — в диапазоне «средней тяжести».

Возможно, дело в таком факторе риска депрессии, как воспалительные процессы в организме — продукты с высокой степенью обработки увеличивают воспаление, — отметил один из авторов исследования.