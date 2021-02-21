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Здоровье

Ученые считают, что страшный вирус Нипах «абсолютно точно» приведет к пандемии

Ученые считают, что смертельно опасный вирус Нипах может стать причиной следующей пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Sun.

Летучая мышь.
Летучая мышь.
CC0

Нипах включен в список ВОЗ как один из наиболее опасных для человечества вирусов. Препаратов и вакцин против него не существует. Все лечение — это симптоматическая интенсивная терапия. Ученых беспокоит долгий инкубационный период вируса — 45 дней, а также то, что Нипах способен породить большое количество мутаций.

Доктор Ребекка Датч из Университета Кентукки, заявляет, что Нипах может «абсолютно точно» стать причиной следующей пандемии. Уровень смертности от этого вируса составляет до 75%.

Другой ученый, доктор Мелани Севилл, уверяет, что миру нужно готовиться к «очень большой» пандемии, которая будет гораздо хуже нынешней. А эксперт по передающимся от животных болезням Джон Видаль уверен, что человечество столкнется с ппандемией масштаба Черной смерти.

«Учитывая популярность авиаперелетов и мировой торговли, вирус может распространиться по всему миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей еще до того, как границы государств будут закрыты», — считает он.

По данным ВОЗ, заболевание инфекцией Нипах может протекать бессимптомно, а может с сильным отеком мозга, судорогами и рвотой. Нипах могут передавать человеку летучие мыши, а так же свиньи, поедавшие инфицированные манго. В 1999 году из-за этого вируса уничтожили более миллиона свиней, чтобы предотвратить эпидемию.

Ранее в России подтвердили первый случай заражения человека новым птичьим гриппом.

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