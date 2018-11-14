Подарок каждому: отдохни в санатории «Парус» со скидкой 15%

PARUS medical resort&spa — санаторий-курорт отмечает свою первую годовщину. У нас день рождение, а вам подарки на отдых в ноябре и декабре!

PARUS medical resort&spa — загородный курорт с современной лечебной базой, расположенный всего в 15 км от Новосибирска на берегу реки Обь, в окружении соснового леса в Кудряшовском сосновом бору.

Легендарный санаторий 80-х годов «Парус», когда-то принадлежавший заводу «СИБСЕЛЬМАШ» вот уже год, как распахнул свои двери после реконструкции и приглашает гостей на отдых и санаторно-курортное лечение.

Полностью обновленный медицинский корпус, современное оборудование, индивидуально разработанные программы санаторно-курортного лечения позволят в короткие сроки укрепить организм, восстановить энергию и работоспособность.

Одна из жемчужин оздоровительного центра — «Мёртвое море». Бассейн практически на 100% имитирует израильское чудо природы — концентрация соли в воде 300 мг/л.

PARUS medical resort&spa. Фотограф Андрей Писарев PARUS medical resort&spa. Фотограф Андрей Писарев PARUS medical resort&spa. Фотограф Андрей Писарев

Четыре категории номеров, авторская кухня и питание в формате «шведский стол», собственная кондитерская и пекарня, современная лечебная база, а также собственный аквацентр на территории санатория.

Ежедневно, помимо оздоровительных процедур, для гостей санатория разработана досуговая программа. Творческие мастер-классы для детей и взрослых, дискокараоке, инструментальная музыка, кулинарный мастер-классы, а для вечерних прогулок парковая территория в окружении соснового леса.

Назовите кодовую фразу «ПОДАРОК НА ГОДОВЩИНУ» и получите скидку 15% на приобретение путевок санаторно-курортного лечения, а также приятный подарок по случаю нашей годовщины.*

Оздоровительные путевки от 7 до 14 дней. В классическую программу санаторно-курортного лечения входит: бальнеологическое лечение (души и ванны), грязелечение (аппликации с Сакской грязью, озокерит, парафинотерапия), физиотерапия (магнитотерапия, ингаляции, различные виды тока и пр.), термотерапия (финская сауна, кедровая здравница), соляная пещера и массаж ручной.

PARUS medical resort&spa. Фотограф Андрей Писарев

За время отдыха по оздоровительной программе вы сможете значительно улучшить свое самочувствие, улучшить внешний вид. Очистить организм от накопленных шлаков и токсинов, восстановить обменные процессы и укрепить защитные силы организма.

*Оранизатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС-РЕЗОРТ» (ООО «ПАРУС-РЕЗОРТ»). Срок проведения акции: 14.11.18−31.12.18. Подробные условия Акции по телефону 8−800−350−56−56 (звонок бесплатный)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА