В Алтайском крае потратят почти 100 млн рублей на развитие санавиации

В 2017 году в рамках федеральной программы оказания помощи россиянам, которые живут в труднодоступных районах, в Алтайском крае стали использовать санитарную авиацию. В прошлом году на развитие проекта в регионе выделили 47 млн. рублей. Также в 2017 году реконструировали вертолетную площадку "Новый мост" в Барнауле. В октябре прошлого года Алтайский край получил еще два вертолета Ми-8МТВ-1, оснащенные медицинскими модулями.

С начала 2018 года санитарная авиация Алтайского края уже выполнила два полета — доставила двух пациенток с ожогами в ЦРБ региона.

Эвакуация медицинским вертолетом необходима пациентам с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и течением заболеваний, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения.